女童搭Uber弄溼特斯拉 司機索賠4.1萬嗆「舔乾淨」道歉

戴姓Uber司機日前開特斯拉載女童，不滿車內地毯遭女童的水壺漏水弄溼，索賠4萬1000元，還嗆女童家長「舔乾淨」當和解，百萬網紅Cheap發文批「滴水穿石是不是」、Uber司機素質愈來愈差，該起糾紛也驚動Uber。戴姓Uber駕駛原本態度強硬，多次留言反嗆，昨晚突然發表親筆簽名的聲明書向女童家長和社會大眾道歉。

高雄一名女童日前搭Uber的特斯拉去補習班，遭戴姓駕駛指控她水壺漏水弄溼車內地毯，檢修索賠4萬1000元，引起討論。女童家長在Threads發文質疑不合理，戴男留言嗆「還是你們夫妻要把水舔乾淨我們就當作和解了」、「你們買一台特斯拉來讓我倒水啊」。女童家長已經對戴男提告詐欺、妨害名譽與違反個資法。

戴男昨在Threads發表聲明書，他表示，他的不當留言引起社會大眾的關注，深感愧疚與不安，向社會大眾與女童家長深深道歉。他願意負擔拆裝檢修費用，希望獲得社會大眾與女童家長的諒解。

對於女童的水壺漏水僅300CC，為何檢修要4萬1000元，戴男透過聲明書澄清，因女童水壺大量漏水，造成後座腳踏墊大量積水，且因行車速度之慣性，水流外溢至前座，並非幾滴水而已。他立即處理，仍無法挽救水流滲進腳踏板下方。

他原本到就近保養廠，因女童家屬要求原廠報價，他後來回特斯拉原廠，技師初步檢查踏墊下積水未乾，擔心進而影響線路、插座，需拆裝檢修。他預約15日進行車輛拆裝檢查。技師說「報價為初步拆裝檢查費，若後續有線路、插座等損傷，或原廠視情況需拆裝其他設備，將另行報價」。

戴男稱他平時開車非常小心，遇到這樣狀況，非常擔憂影響後續乘客搭車的安全性，才會情緒失控說出不當的語言。對於他在Threads上的不當留言，及與車主父親私訊的不當內容，他非常愧悔並深感不安。6日晚上已傳訊向女童父親致歉，「我也希望透過這份的聲明，為我的不當言行，再次向女童父母與社會大眾致上最誠摯的道歉」。

戴男表示，他貸款100餘萬購買的電動新車，是養家的生財工具。經專業檢修建議，需拆裝檢查，確保電動車未來的行駛安全。占用社會版面並非他的初衷，他願意負擔拆裝檢修費用，以表負責與歉意，希望能獲得家長的諒解。

他說，待15日原廠檢修後，如果有浸水影響安全情形，需進一步修復的情形，希望女童家屬可以出面，會同車隊主管與他三方協商，一起解決問題。「希望透過此聲明，回應大家的關心，更期待這件紛爭能圓滿的處理」。