台南連棟透天厝大火5人受困救出 是否電動機車起火待查

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市永康區龍潭街75巷連棟透天厝凌晨12點半左右起火，火勢非常猛烈，所幸屋內住戶5人即時獲救，一名女性輕微嗆傷送醫，火勢兩點左右撲滅正在清理火場，1樓連同4輛機車燒毀，起火原因待查。

受困住戶屋主表示，人在樓上休息時聽到1樓有吵雜聲，下樓查看停在1樓的機車已經起火，起先拿滅火器想自行滅火，但是火勢迅速延燒猛烈，只好往4樓陽台上跑，還好消防隊及時到場。

台南市消防五大隊則表示，消防員到場時原本打算破壞1樓大門進入，發現1樓已完全燃燒，除了立即噴水避免延燒，架梯上2樓壓制火勢，再從連棟隔壁住戶進入起火戶4樓，陸續協助受困民眾到隔壁頂樓脫困。

消防局表示，1樓燒毀面積約20平方公尺，4輛燒毀的機車有一部電動機車，是否電池自燃引發火警，還待火災調查科進一步調查。

台南連棟透天厝大火五人受困救出。圖／讀者提供
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住戶 台南 電動機車

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