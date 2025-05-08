台南連棟透天厝大火5人受困救出 是否電動機車起火待查

台南市永康區龍潭街75巷連棟透天厝凌晨12點半左右起火，火勢非常猛烈，所幸屋內住戶5人即時獲救，一名女性輕微嗆傷送醫，火勢兩點左右撲滅正在清理火場，1樓連同4輛機車燒毀，起火原因待查。

受困住戶屋主表示，人在樓上休息時聽到1樓有吵雜聲，下樓查看停在1樓的機車已經起火，起先拿滅火器想自行滅火，但是火勢迅速延燒猛烈，只好往4樓陽台上跑，還好消防隊及時到場。

台南市消防五大隊則表示，消防員到場時原本打算破壞1樓大門進入，發現1樓已完全燃燒，除了立即噴水避免延燒，架梯上2樓壓制火勢，再從連棟隔壁住戶進入起火戶4樓，陸續協助受困民眾到隔壁頂樓脫困。