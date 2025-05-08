聽新聞
0:00 / 0:00

國1台南仁德深夜嚴重車禍 4大車、1轎車追撞釀1死5傷

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

國道1號南下335.4公里處7日晚間11點發生一起嚴重車禍，現場疑似為4台大貨車與一輛轎車發生追撞，現場傳出有3人受困，消防局獲報派13車、26名警消前往救援，抵達現場時，轎車車頂幾乎遭壓扁消失，轎車駕駛脫困後已明顯死亡，整起車禍事故造成1死5傷，詳細車禍事故原因，正由國道警方調查釐清中。

南市消防局7日晚間11點獲報，仁德區國道1號335.4公里南下發生車禍，趕抵現場發現為4台大貨車與一輛白色轎車發生追撞，白色轎車駕駛脫困後已明顯死亡未送醫；5名傷患分別為26歲轎車女乘客，意識清醒，額頭有撕裂傷，送往成大醫院治療；2名大貨車司機為年約50歲男子，清醒胸悶喘，至市立醫院；2名一度受困的大貨車正、副駕駛為22歲男子及24歲男子，脫困後送往新樓醫院就醫。

該起車禍事故發生後，國道全線暫時封閉，以利排除事故，一度讓國道彷彿變成大型停車場；警方獲報也趕赴現場，詳細車禍事故發生原因，仍待進一步調查。

台南仁德國道7日深夜發生一起嚴重車禍，疑似為4大車、1轎車追撞釀1死5傷。圖／民眾提供
台南仁德國道7日深夜發生一起嚴重車禍，疑似為4大車、1轎車追撞釀1死5傷。圖／民眾提供
台南仁德國道7日深夜發生一起嚴重車禍，疑似為4大車、1轎車追撞釀1死5傷。圖／民眾提供
台南仁德國道7日深夜發生一起嚴重車禍，疑似為4大車、1轎車追撞釀1死5傷。圖／民眾提供
台南仁德國道7日深夜發生一起嚴重車禍，疑似為4大車、1轎車追撞釀1死5傷。圖／民眾提供
台南仁德國道7日深夜發生一起嚴重車禍，疑似為4大車、1轎車追撞釀1死5傷。圖／民眾提供

國道 車禍

延伸閱讀

影／賠慘！大雨視線差追撞瑪莎拉蒂車尾 維修費恐達數十萬元

豐原西勢路旁火燒車 民眾拿滅火器滅火5名消防隊員到場

載家人上班返家卻遇車禍 台南75歲騎士命喪大貨車輪下

趕上課沒走斑馬線…桃園新屋國中生過馬路 「碰」被轎車撞倒

相關新聞

國1台南仁德深夜嚴重車禍 4大車、1轎車追撞釀1死5傷

國道1號南下335.4公里處7日晚間11點發生一起嚴重車禍，現場疑似為4台大貨車與一輛轎車發生追撞，現場傳出有3人受困，...

影／彰化大村百年神像被斬首斷腳 男子持刀跳上神桌破壞嚇壞人

彰化縣大村鄉有三百多年歷史的五通宮今天下午突遭一名男子闖入，跳上神桌持開山刀對著一排神像亂砍，甚至有神像被斬首，廟方趕緊...

台南柳科1工廠疑管線異常氣爆 疏散35名員工

台南柳營科技工業園區內一家應用材料公司今下午4點多傳出爆炸聲響，廠房窗戶幾乎都被震碎，消防局獲報派遣16車32人前往救援...

高雄仁武鐵皮屋火舌竄出 25分鐘燒毀屋內陳設

高雄市仁武區今天下午發生火警，1棟鐵皮屋疑屋內起火，火舌竄出，燒毀屋內家具和雜物，幸未造成傷亡，確實起火原因由消防局調查...

關渡橋頭雨中車禍 機車撞大卡車6旬騎士送醫

新北市淡水地區今天從早到午雨勢不斷，關渡橋頭民權路與台北市交界處下午發生大卡車與機車碰撞事故，63歲機車騎士肢體多處擦挫...

高雄討錢姐又被抓 嗆沒錢才重操舊業還向員警借錢

高雄市一名被封為「討錢姐」的何姓女子，多次出沒在各人潮聚集的公共場所，向來往民眾索討百元，今年3月她跑到高雄長庚醫院向民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。