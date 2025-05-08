國1台南仁德深夜嚴重車禍 4大車、1轎車追撞釀1死5傷

國道1號南下335.4公里處7日晚間11點發生一起嚴重車禍，現場疑似為4台大貨車與一輛轎車發生追撞，現場傳出有3人受困，消防局獲報派13車、26名警消前往救援，抵達現場時，轎車車頂幾乎遭壓扁消失，轎車駕駛脫困後已明顯死亡，整起車禍事故造成1死5傷，詳細車禍事故原因，正由國道警方調查釐清中。

南市消防局7日晚間11點獲報，仁德區國道1號335.4公里南下發生車禍，趕抵現場發現為4台大貨車與一輛白色轎車發生追撞，白色轎車駕駛脫困後已明顯死亡未送醫；5名傷患分別為26歲轎車女乘客，意識清醒，額頭有撕裂傷，送往成大醫院治療；2名大貨車司機為年約50歲男子，清醒胸悶喘，至市立醫院；2名一度受困的大貨車正、副駕駛為22歲男子及24歲男子，脫困後送往新樓醫院就醫。