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台南柳科1工廠疑管線異常氣爆 疏散35名員工
台南柳營科技工業園區內一家應用材料公司今下午4點多傳出爆炸聲響，廠房窗戶幾乎都被震碎，消防局獲報派遣16車32人前往救援，抵達現場時，未發現有明顯火勢，35名廠區內員工也皆已疏散，無人受困受傷，初判疑因廠房管路壓力異常導致氣爆，詳細事故原因仍待進一步調查釐清。
南市消防局今下午4時54分獲報，柳營區一家工廠傳出火警，且現場不斷有爆炸聲傳出，隨即派遣柳營、新營等消防分隊16車32人前往救援，消防人員抵達現場時，發現廠房2樓窗戶幾乎全被震碎，地上遍佈玻璃碎片，廠房內更是鋼管、鐵片四散，滿目瘡痍，爆炸威力相當駭人。
所幸現場並無人員受傷受困，也並未引發火勢，經廠方初步調查，疑是2樓投料區輸送矽化合物至1樓反應區後，壓力宣洩不及，異常回沖，導致2樓管路爆炸，目前已在1樓拉起封鎖線，後續廠商維修人員也將前往2樓釐清氣爆原因。
消防人員初步調查，毀損面積約100平方公尺，與廠商判斷後續應無危險性，無財損、不火調，該廠區員工計35人自行逃生避難，轄區將施以防火宣導。
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