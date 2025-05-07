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男網友稱資助醫療費要求開戶 台中警阻詐

中央社／ 台中7日電

台中洪姓女子日前在網路認識男網友，對方稱要資助其家人醫療費用，要求到銀行開戶，行員發現有異報案，警方到場後確認洪女遭詐，成功勸說打消開戶念頭，避免後續損害。

台中市警局第一分局今天表示，民權派出所4月17日下午2時接獲銀行報案，稱有1名女子疑遭詐騙，需警方到場協助。

經員警到場了解，35歲洪姓女子透過臉書（Facebook）認識1名自稱「在香港工作的中國男子」，2人迅速熟識，並以男女朋友互稱。

洪女曾在對話中提及家人生病住院，對方便主動表示願意匯款2萬港幣（約新台幣7.8萬餘元）資助，但對方又稱洪女的郵局帳戶無法收取外幣，要求她前往銀行開設新帳戶，以便完成匯款。洪女到銀行開戶時，行員發現有異立即通報警方處理。

警方到場後研判，詐團試圖藉匯款為由，操控洪女新開帳戶成為人頭戶，藉以轉移不法資金，員警便勸說洪女遭遇常見的網路交友詐騙，並幽默表示「我出生在美國，家裡很有錢，興趣是當警察，你會相信嗎？」洪女回說「不相信」，成功讓她打消開戶念頭，並配合警方封鎖對方聯繫方式，避免後續損害。

成功 網路 詐騙

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