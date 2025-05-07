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高雄討錢姐又被抓 嗆沒錢才重操舊業還向員警借錢

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一名被封為「討錢姐」的何姓女子，多次出沒在各人潮聚集的公共場所，向來往民眾索討百元，今年3月她跑到高雄長庚醫院向民眾討不到錢，竟拉扯民眾，還大罵「X你娘XX」，遭員警到場逮捕，未料她竟還開口要向警員借錢，遭依違反社維法裁罰1萬元罰鍰。

橋頭地院判決指出，這名何姓女子今年3月25日到高雄長庚醫院7樓癌症中心，向民眾索要300元，沒想到遭其中一名許姓民眾拒絕後，她竟拉扯對方，還大罵「X你娘」，連物品都掉滿地，大鬧醫院行徑造成滋擾，員警獲報前來處理。

沒想到員警到場後，被帶回派出所後還不知悔改，向員警供稱「討錢是我阿嬤教我的，我10年前就開始討錢，今年關出來重操舊業，新聞都有，我就是網紅高雄討錢姐300姐，民眾對我的行為不會困擾啦，我現在就是沒錢，看警察能不能借我1000元」。

法官審理後認為，何女明明有工作能力，卻在醫院討錢，又因民眾不給錢，就在醫院候診區辱罵人，還與人發生拉扯，造成醫院及現場民眾困擾，何女竟還稱他為的行為不會困擾他人，因此依社維法滋擾公共場所，處1萬元罰鍰。

據了解，這名何姓女子確實多次因討錢行為被多次報導，上個月才在高雄殯儀館因要不到錢與人發生口角，沒想到還被人用安全帽打了一頓，過去也曾在咖啡廳要錢發生衝突，更曾多次在台鐵及高鐵搭霸王車，被要求補票不成還出言辱罵站務員，更偷騙高雄多家夾娃娃機店，已多次出入監獄。

橋頭地方法院。記者巫鴻瑋／攝影
橋頭地方法院。記者巫鴻瑋／攝影

X 夾娃娃機 長庚

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