高雄討錢姐又被抓 嗆沒錢才重操舊業還向員警借錢
高雄市一名被封為「討錢姐」的何姓女子，多次出沒在各人潮聚集的公共場所，向來往民眾索討百元，今年3月她跑到高雄長庚醫院向民眾討不到錢，竟拉扯民眾，還大罵「X你娘XX」，遭員警到場逮捕，未料她竟還開口要向警員借錢，遭依違反社維法裁罰1萬元罰鍰。
橋頭地院判決指出，這名何姓女子今年3月25日到高雄長庚醫院7樓癌症中心，向民眾索要300元，沒想到遭其中一名許姓民眾拒絕後，她竟拉扯對方，還大罵「X你娘」，連物品都掉滿地，大鬧醫院行徑造成滋擾，員警獲報前來處理。
沒想到員警到場後，被帶回派出所後還不知悔改，向員警供稱「討錢是我阿嬤教我的，我10年前就開始討錢，今年關出來重操舊業，新聞都有，我就是網紅高雄討錢姐300姐，民眾對我的行為不會困擾啦，我現在就是沒錢，看警察能不能借我1000元」。
法官審理後認為，何女明明有工作能力，卻在醫院討錢，又因民眾不給錢，就在醫院候診區辱罵人，還與人發生拉扯，造成醫院及現場民眾困擾，何女竟還稱他為的行為不會困擾他人，因此依社維法滋擾公共場所，處1萬元罰鍰。
據了解，這名何姓女子確實多次因討錢行為被多次報導，上個月才在高雄殯儀館因要不到錢與人發生口角，沒想到還被人用安全帽打了一頓，過去也曾在咖啡廳要錢發生衝突，更曾多次在台鐵及高鐵搭霸王車，被要求補票不成還出言辱罵站務員，更偷騙高雄多家夾娃娃機店，已多次出入監獄。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言