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桃園雨勢不斷！7旬騎士閃避落石不慎慘摔車 警拉封鎖線

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

今受到鋒面的影響，桃園從凌晨持續降雨，雨勢明顯。龜山區東萬壽路今下午因雨勢不斷，造成零星落石掉落，73歲鍾姓騎士經過閃避不及，撞擊落石自摔，現場已拉起封鎖線，警方於現場交通疏導管制並由工務段清理。

龜山區東萬壽路535號路近今下午發生土石坍方，警方於下午2時13分接獲報案，立即趕赴現場發現外側車道有零星落石散落，一名73歲鍾姓機車騎士倒地，立即通知119救護，並通報工務段派員處理。

鍾男行經該路段因土石滑落閃避不及，不慎撞擊落石而摔倒，無明顯外傷，所幸無大礙；對此鍾男不願就醫，警方先將他帶回派出所休息，並通知朋友等候接回。

警方表示，現場滑落土石已先行移置路邊，並已拉起封鎖線，同時於現場進行交通疏導管制，落石由工務段清理，至於騎士自摔部分則依交通事故處理。

桃園市龜山區東萬壽路今下午因雨勢不斷造成零星落石掉落，73歲鍾姓騎士經過閃避不及，撞擊落石倒地。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區東萬壽路今下午因雨勢不斷造成零星落石掉落，73歲鍾姓騎士經過閃避不及，撞擊落石倒地。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區東萬壽路今下午因雨勢不斷造成零星落石掉落，73歲鍾姓騎士經過閃避不及，撞擊落石倒地。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區東萬壽路今下午因雨勢不斷造成零星落石掉落，73歲鍾姓騎士經過閃避不及，撞擊落石倒地。記者周嘉茹／翻攝

交通事故 自摔 落石

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