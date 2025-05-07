桃園市長張善政今（7）日上午主持市政會議，頒發平鎮地政事務所課員范志中「114年3月份成功攔阻不動產詐騙案件」感謝狀。張善政表示，詐騙手法日新月異，範圍已擴及不動產交易領域，市府積極推動「地籍異動即時通」等便民服務，協助民眾即時掌握不動產權利異動資訊，阻絕詐騙，感謝第一線地政人員敏銳覺察異常，成功攔阻不法交易，期勉大家持續強化防詐意識，守護市民財產安全。

平鎮地政事務所課員范志中透露，成功攔阻詐騙的關鍵在於落實關懷提問、察覺異常。圖：市府提供

平鎮地政事務所課員范志中表示，此次能夠獲獎有賴市府團隊與地政局、平鎮地政事務所人員齊心合作，而成功攔阻關鍵在於落實關懷提問、察覺異常，透過與當事人互動發現疑點並積極處置。

桃園市長張善政頒發平鎮地政事務所課員范志中「114年3月份成功攔阻不動產詐騙案件」感謝狀。圖：市府提供

地政局副局長高鈺焜表示，市府為防範不動產詐騙案件，推動「高風險案件關懷提問」機制，針對涉及私人借貸等高風險交易進行主動詢問，透過第一線人員與當事人深入對話，協助民眾注意潛在問題，進而主動終止可能遭詐交易，確保不動產交易安全。

地政局表示，市府透過「地籍異動即時通」、「住址隱匿」及「指定送達處所」等政策持續強化不動產防詐機制，去（113）年度有2位市民因地政事務所簡訊即時通知，成功阻止偽冒民間貸款案，金額達2500萬元；此次受表揚人員則是在3月透過專業判斷與細心觀察，成功攔阻1件假檢警詐貸案，金額達720萬元，讓市民免於重大財產損失。

本文章來自《桃園電子報》。原文：平鎮地政所課員機警識破地面師詐騙 守護民眾不動產