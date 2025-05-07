台南警表揚模範母親 她們一手拉拔警察世家、刑警雙雄

台南市警局今天表揚今年全國警察模範母親當選人，其中81歲江陳金英早年喪夫，含辛茹苦獨自撫育5名子女，她克勤克儉將子女栽培有成；75歲鄭美華、74歲郭葉花絨均含辛茹苦養育3名子女，努力、堅韌足為孩子楷模，另外也表揚4位市警局模範母親。

內政部警政署今年表揚由42個警察機關遴選出14名全國警察模範母親，台南市警察局由81歲江陳金英、75歲鄭美華及74歲郭葉花絨3名女士當選；3人與另外4名81歲林許英連、75歲陳黃桃、71歲施吳月娥、67歲蔡淑姬女士也均獲選台南市警局警察模範母親。

母親節前夕，台南市警局今天表揚今年7位警察模範母親當選人，致贈獎座、禮券及鮮花表達恭喜祝賀之意；江陳金英早年喪夫，獨自撫育5名子女，長子在白河警分局服務，孫女亦服務警界；她身兼父職，克勤克儉將子女栽培有成，足為人母典範。

鄭美華育有3名子女，教育子女秉持「品德良善、樂觀進取、熱心助人、樂善好施」理念，次子為巡佐鄭嘉德，在第五警分局服務，有「尋人高手」外號；鄭母平時樂於助人，熱心地方公益，經營公益事業敬業合群，樂善好施回饋社會，言行足為子女楷模。

鄭嘉德自2012年迄今協尋失蹤人口共600人，今年1月一名35歲婦人與母親離散31年，思念之情日積月累，在丈夫一句「人生不要留下遺憾」鼓勵下，報警求助；鄭向戶政所、健保局、勞保局申請相關資料，多方聯繫、交叉比對及訪查，為她找到母親團圓。

郭葉花絨養育3名子女，含辛茹苦、節儉持家、任勞任怨，以行動示範誠實做人、慈悲為懷及和善待人道理，並深信身教重於言教，其努力和堅韌，影響子女一生成長；第一警分局服務、次子在國道警察局服務，女婿及2位孫子亦服務警界，可謂一手拉拔出警察世家。

陳黃桃出生於貧苦家庭，婚後夫妻胼手胝足，除操持家務外也從事農務，育有3名子女；長子在玉井警分局、次子在善化警分局，孫子亦服務警界，陳母勤儉持家、任勞任怨，無悔付出，鼓勵兒孫努力、力爭上游，期許能為社會盡一己之心力，足為人母典範。

在陳母鼓勵下，兩個兒子於警察專科學校畢業後從事基層員警工作，之後報考警佐班進修；目前長子陳榮吉任職玉井分局偵查隊隊長、次子陳豐霈任職善化分局偵查隊副隊長，刑事雙雄為維護治安貢獻良多，二人分別於2007年及2014年分獲機關模範警察。

施吳月娥也育有3名子女，婚後除操持家務，撐起照顧子女及養家重擔外，亦在家中相夫教子，次子在新營警分局服務，女婿及孫子亦服務警界；施母以良好品德身教培育子女，並鼓勵兒孫努力求學力爭上游，足為人母表率。

林許英連、蔡淑姬均育有2子，在家庭經濟狀況欠佳的情況下，含辛茹苦養育孩子；許母二子自幼勤奮懂事，如今長子在台東縣擔任國小校長、次子在玉井警分局服務。蔡母重視子女教育，秉持謹慎嚴格的標準，以身作則、親力親為，次子如今在永康警分局服務。

警察局長林國清表示，感謝受獎模範母親撫育子女的用心，養育出優秀警察同仁，更成為安定家庭的堅實力量；讓員警能夠為了維護大臺南治安，投注心力、為民服務外，而無後顧之憂。他特別囑咐警察同仁，母親節都要找時間陪伴辛苦媽媽。