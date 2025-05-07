防詐達人陳惠澤屆退將加入「百斬計畫」賺獎金 他分析詐騙猖獗原因

有「防詐達人」之稱的台中郵局專員陳惠澤將屆齡退休，局長葉玉瑕昨特別致贈紀念品慰勞。對於在工作上積極投入防詐，陳惠澤感覺是一生努力的目標，未來即使退休也不會放棄此工作，也許會參加警政署近日推出的「百斬計畫獎5萬」專案，還能賺得獎金。

陳惠澤因為在太平的竹子坑、宜欣郵局擔任第一線櫃台時，積極防詐，曾在2006年6月至2007年底，防詐、阻詐160件以上，協助警方逮捕車手30多人，阻詐金額數億元，即使後來轉為內勤業務，他仍積極教導同仁聯手打詐。媒體記者經常接到他的電話，表示又和警方破獲的詐騙案，也因此有防詐達人稱號。

雖然積極投入防詐多年，但台灣的詐騙案似乎並沒有減少，這讓陳惠澤相當感慨。他認為，這和整體的教育，以及政治人物的言行都有關係。因為政治人物未謹言慎行，甚至是言行不一，沒有帶給社會良好的示範，大家對「騙」習以為常，都成為詐騙的養成因子。

另則是，社會上的貪念增加，也讓歹徒正好利用此點，得以突破心防，輕易就能得手。另從有人還會被騙到緬甸當豬仔看來，詐騙集團已有黑道介入，從事組織性的犯罪，這都增加了打詐的難度。

陳惠澤在郵局服務38年餘，九二一地震時因居住的社區倒塌，他熱心帶頭向建商討公道，至今仍在打官司奔走，加上又忙於防詐、打詐，和妻子膝下無子。

他說，打詐打了幾十年，即使退休了也不會停止。以往為了打詐，自己花錢、花時間，卻得不到什麼獎賞，但警政署推出的「百斬計畫獎5萬」專案鼓勵檢舉車手、提供情資，只要經警方拘提或逮捕到案，就可獲新台幣5萬元檢舉獎金，他太太向他提起後，他認為也許值得一試。也許以後看到他坐在郵局的民眾區悄悄的觀察，也並不令人意外。

而且，他也想蓋個小木屋，當成自己的紀念館，紀念自己一生的打詐事蹟。