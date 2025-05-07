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抓到了！ 高雄巨蛋購物廣場專櫃遇竊 涉案男竊案通緝

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄漢神巨蛋購物廣場香水專櫃昨晚遇竊，警方追查出涉案男子身分，今天下午在屏東逮捕陳姓男子，發現他近1個月前才因竊盜案，經屏東地檢署發布通緝

據了解，高雄市左營區漢神巨蛋購物廣場3樓香水專櫃業者，昨天晚間清點商品，發現短缺，調閱監視器畫面，發現放在展示櫃架上的香精試用品遭竊，2瓶總價值1萬1170元。

據購物廣場的監錄系統顯示，1名戴口罩、穿著黑色上衣及長褲的男子，在3樓同1名業者的2處專櫃，先是佯裝試用已開瓶的夏俐夫、迷香人香水，都在四處張望後，趁沒人注意，迅速把香水試用瓶藏入口袋和背包後離去。

警方據報，調閱相關監錄系統，鎖定陳姓男子（51歲）涉案，今天下午1時30分，在屏東縣萬巒鄉，拘捕他到案，查出他涉竊盜案，屏東地檢署在4月10日對他發布通緝。

據悉，陳男到案稱偷走的香水，因放在口袋，不知道口袋有破洞，已掉在地上摔破。全案由警方依竊盜罪嫌移送法辦。

高雄巨蛋購物廣場香水專櫃遭陳男涉嫌偷走試用品。圖／擷取自Threads
高雄巨蛋購物廣場香水專櫃遭陳男涉嫌偷走試用品。圖／擷取自Threads

口罩 屏東縣 竊盜 通緝 高雄市

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