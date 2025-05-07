抓到了！ 高雄巨蛋購物廣場專櫃遇竊 涉案男竊案通緝
高雄漢神巨蛋購物廣場香水專櫃昨晚遇竊，警方追查出涉案男子身分，今天下午在屏東逮捕陳姓男子，發現他近1個月前才因竊盜案，經屏東地檢署發布通緝。
據了解，高雄市左營區漢神巨蛋購物廣場3樓香水專櫃業者，昨天晚間清點商品，發現短缺，調閱監視器畫面，發現放在展示櫃架上的香精試用品遭竊，2瓶總價值1萬1170元。
據購物廣場的監錄系統顯示，1名戴口罩、穿著黑色上衣及長褲的男子，在3樓同1名業者的2處專櫃，先是佯裝試用已開瓶的夏俐夫、迷香人香水，都在四處張望後，趁沒人注意，迅速把香水試用瓶藏入口袋和背包後離去。
警方據報，調閱相關監錄系統，鎖定陳姓男子（51歲）涉案，今天下午1時30分，在屏東縣萬巒鄉，拘捕他到案，查出他涉竊盜案，屏東地檢署在4月10日對他發布通緝。
據悉，陳男到案稱偷走的香水，因放在口袋，不知道口袋有破洞，已掉在地上摔破。全案由警方依竊盜罪嫌移送法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言