新北脆弱家庭3名子女罹罕病缺醫療外援 民團募24萬元救援

新北三峽一對吳姓夫妻撫育5名子女，當中有3位罹患罕見疾病，雖有社會局生活津貼，但難支付其他開銷，土城社福中心媒合圓融行善團和一竹慈善會援助24萬元，今天上午將善款送達吳家，並交由社工按月支付給照護單位額外開銷。

土城社福中心主任林沂儒表示，該案家為中心長期服務的脆弱家庭，長女因與父母關係不睦，前往大陸發展，次女待業中，其餘3名子女因家族基因問題，皆患有罕見疾病肌肉萎縮症，兩名已接受氣切，並置有鼻胃管等，需在呼吸照護病房長期照護。

而最小的么女最近也因肺部感染入住醫院，父母又因案須入監服刑，主責的傅社工在專案評估後，認為除每月給予身障生活津貼1萬8972元，仍難支付一些醫療耗材和營養品等開銷，須靠民間善款的支應。

社會局副局長許秀能偕圓融行善團團長許誥、一竹慈善會理事長陳輝韓等人，7日上午前往個案住處關懷。許誥表示，在接獲社會局通報後，立即於群組內以一人1000元募集21萬元；陳輝韓表示，該會以急難紓困為主，救急不救貧，給予3萬元慰助金。

許秀能表示，中心傅社工非常用心，除協助案家申請子女身障生活津貼外，並主動提出媒合民間善款需求。由於案家父母因案，未來若入監服刑無法照料，社會局仍需給予安置等後續服務。