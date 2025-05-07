影／高雄2男疑債務衝突影像曝 債權人胸背中刀生命垂危

高雄市苓雅區2男子疑為債務糾紛起衝突，黃姓男子持刀涉嫌刺殺王姓男子，王男胸、背各中1刀，警、消據報到場，發現王男生命垂危，將2人送醫急救，下午已帶回黃男調查全案。

據了解，今天上午11時左右，黃姓男子（34歲）到高雄市苓雅區建國一路王姓男子（35歲）租處，2人在公寓樓梯間起衝突，黃男持刀涉嫌刺殺王男胸、背各1刀。王男撿磚頭反抗，擊傷黃的頭部。

警、消據報到場，發現2人在樓梯間，王男身上全是血，已無呼吸心跳，將王、黃分別送往國軍高雄總醫院、聖功醫院急救。

王男送醫生命垂危，醫師搶救至今天下午2時10分，一度宣布死亡，但家屬不放棄最後一絲希望，仍請醫院繼續搶救王男生命。

黃姓男子送醫，頭部挫傷，已無大礙，警方下午2時逮捕他，帶回警局調查。初步了解，2人因債務問題起爭執，黃男向王男借錢，認為已經還完，但王男不認為已完全還錢，雙方才起衝突，確實原因待警方調查。