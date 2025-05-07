影／柴犬母子偷遛外出流浪 女大生機車兜風送警

女大生上午騎車停等紅燈時，2隻柴犬突頑皮跳上機車踏板準備去兜風，因要趕上課又不知如何處理，只好載著2隻柴犬到路過派出所向警方求助，請幫忙協尋飼主。警方見2隻柴犬在派出所沒亂叫只是乖乖趴著休息，萌樣讓員警感覺好可愛，員警研判飼主應會外出找尋或透過社群臉書協尋，未料10多鐘後，果真發現飼主PO出協尋，因而通知飼主前來領回，結束一場狗兒流浪驚魂記。

清水警方表示，1對柴犬母子，早上8時40分許，趁黃姓飼主開門未注意時，柴犬母親帶著兒子一同外出閒遛，飼主發現後，雖外出找尋一路找到接近龍井區，均未尋獲，同時，也趕緊於臉書社群PO文請求網友協尋。

此時，9時20分許，2名女大學生騎乘機車準備到學校上課，行經清水區中清路8段與中華路停等紅燈時，看見2隻可愛的柴犬向她們走來，甚至直接跳上她們的機車踏板不走，女大學生一時間覺得好笑，也不知如何是好，當下望了四周沒看見主人，只好載著狗兒慌張的走進派出所，向警方說「這2隻跳上我的車應該走失了」，請警方幫忙協尋飼主，之後趕著上學，警方看見這2隻柴犬進入派出所後，也沒亂叫只是乖乖的趴著休息。