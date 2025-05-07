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繼彩妝之後 永康警分局母親節贈面膜 女警：很貼心

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台南人口數最多的行政區就屬永康區，平時治安、交通相對繁重，適逢母親節即將來臨，永康警分局內女性同仁比例不少，加上許多都是居住在外地或從北部「南飄」工作，永康警分局長顏勤峰今也特地準備實用的面膜及巧克力致贈，讓基層女警直呼「好貼心！」。

永康分局表示，分局內約有3成的員警居住在外地，常因輪服勤務而難以返家探望，女性同仁還要兼顧工作與家庭，相當辛勞，有感母親節將至，分局在永康警友辦事處主任洪德勝及顧問團長徐緯杰支持下，特致贈分局全員每人1盒面膜及巧克力禮盒，表達心意。

顏勤峰提到，大部分員警畢業進入警界服務後，都是離鄉背井分發在外地工作，很多同仁更是經歷數年，才能調回家鄉與親人團聚，和父母聚少離多已是日常，所以期待同仁能藉著母親節，帶著分局的心意回家探望母親，讓久未看到子女的媽媽們也能歡喜。

永康警分局往年也曾在婦女節邀請專業彩妝師為女警上妝、贈送彩妝組合，今年母親節則致贈實用的面膜，除為女警增添美麗的自信外，也讓警察同仁可關心、照顧媽媽，因此，不少員警收到禮物時都直呼「幸福又貼心！」。

此外，歡樂的致贈儀式中也發生一件趣事，因常有男性朋友感嘆「母親節吃龍蝦，父親節只剩付清節」，因此，永康警友辦事處也建議分局在父親節比照辦理，獲得在場員警歡呼、熱烈迴響。

有感母親節將至，永康警分局在永康警友辦事處主任洪德勝及顧問團長徐緯杰支持下，致贈分局全員每人1盒面膜及巧克力禮盒，表達心意。圖／永康警分局提供
有感母親節將至，永康警分局在永康警友辦事處主任洪德勝及顧問團長徐緯杰支持下，致贈分局全員每人1盒面膜及巧克力禮盒，表達心意。圖／永康警分局提供
適逢母親節即將來臨，永康警分局長顏勤峰今也特地準備面膜及巧克力致贈，相當實用，也讓女性同仁直呼「好貼心！」。記者萬于甄／攝影
適逢母親節即將來臨，永康警分局長顏勤峰今也特地準備面膜及巧克力致贈，相當實用，也讓女性同仁直呼「好貼心！」。記者萬于甄／攝影

女警 母親節 面膜

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