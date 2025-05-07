桃園警犬隊新廳舍盼明年完工 民代籲落實獎勵考核機制

桃園市去年底正式成立警犬隊，成為繼新北市、台中市後第3個成立警犬隊的縣市。警犬隊協助執行緝毒、防爆及安檢任務，目前臨時犬舍位在大溪警分局三層派出所，未來將在大園建置正式犬舍，方便配合航警勤務。民代建議，新廳舍必須符合警犬需求，應落實考核、教育訓練及擬定獎勵機制，保障警犬與領犬員。

桃園市議員謝美英昨於市議會警察局工作報告指出，桃園警犬隊是全國最年輕的警犬隊伍，去年3月招募訓犬員時，吸引上百名員警報名，精挑細選出6名菁英，錄取率僅4％，經過嚴格培訓、動保講習等，才能正式成為專業領犬員。桃園市現有6隻警犬都是拉不拉多，分別是緝毒犬憨吉、布丁及Doha，偵爆犬Hoya、Coco及蒟蒻，年紀落在1歲到3歲間。

警犬隊目前臨時犬舍落腳在大溪警分局三層派出所，謝美英認為，畢竟不是專為牠們設計的窩，還是有很多的不便，預計明年完工的警犬隊基地位於大園區沙崙，預算規模三千萬，她提醒，犬舍設計應該符合「犬體工學」，從使用者角度出發，打造一座屬於汪汪隊的家。

謝美英表示，桃園警犬隊雖然剛成軍但已見過大場面，像是2025台灣燈會支援緝毒、偵爆及犯罪預防宣導；今年3月5日支援刑大，緝毒犬布丁和偵爆犬Coco還在家具暗櫃抽屜裡面嗅獲海洛因及安非他命等毒品，成績斐然，建議應建立獎勵「毛警官」機制，以實質犒賞獎勵毛小孩。

市議員陳韋曄也建議，目前桃園市共有6隻警犬，市警局應評估擴編，強化未來在大型活動安檢或毒品查緝任務中的戰力；另外為了警犬的穩定，也建議領犬員採「久任制度」，相信可以維持人犬默契與警犬執勤穩定性，並應落實考核與教育訓練，才能保障警犬與領犬員的福利。

桃園市警察局長吳坤旭回應，警犬隊成立至今出勤各項勤務，目前是足夠的，未來會視情況擴編，正在興建的犬舍未來可容納至10隻警犬；現有的領犬員皆是從上百名員警中脫穎而出，擁有熱忱也經過許多訓練，皆採取「久任制度」。至於獎勵制度，除了有表現時會頒發徽章，也會買更多好吃的零食給警犬享用，未來會擬定更明確的獎勵機制。