誰家電纜勾倒女騎士？台電稱警用監視器 警提規格否認

鄭姓婦人今天騎機車在基隆市成功二路，被垂落的纜線勾到脖子，所幸送醫後無大礙。因為有人指台電肇禍，台電基隆區營業者聲明並非電線肇禍，而是警方的監視器線路。但警方隨即否認，肇事纜線是那個單位安裝，還待釐清。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午7時30分接獲報案，1名女子疑在成功二路騎車時，被纜線勾到，機車倒地。消防人員到場時，看到年近60歲鄭姓婦人站在路旁，距她約5公尺處的路面，有條原本架設在電桿上的纜線脫落肇禍。

鄭姓婦人說，還好她摔車後，身後的路口號誌變紅燈，沒有車子開過來，否則可能被撞上就完蛋了。消防人員檢視她的頸部有道紅色瘀痕，意識清楚，沒有其他外傷，送醫檢查無大礙。

警方也到場疏導交通，台電人員到場檢修，發現垂落的纜線並不是台電的輸電線，研判是監視器的掛線。

事故發生後，有媒體報導台電的電線肇禍。台電基隆區營業處表示，上午7時42分接獲通報後，維修同仁8時抵達現場，「發現垂落的是警察局監視線，已臨時固定妥」，確認禍首不是台電的電線。