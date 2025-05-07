台南119遭惡作劇 議員爆同一門號打2197通「無聲電話」
台南市119報案專線遭濫用問題嚴重，議員上午質詢消防局，根據消防局統計，去年度共接獲多達7萬5579通無效報案電話，其中高達5萬0971通為無聲或掛斷電話；消防局表示無故撥打或謊報案件者可處1萬元以上、5萬元以下罰鍰，未來將強化宣導與偵測系統，確保119專線暢通無阻。
市議員蔡筱薇指出，119是民眾緊急求助的生命熱線，但部分民眾卻將其當成查詢專線、甚至惡意撥打，「這樣的情況不僅浪費資源，更可能延誤真正的救援黃金時間。」
根據消防局資料，除了無聲或掛斷電話，還包括查詢服務（1萬0791通）、撥號錯誤（6953通）、兒童嬉鬧（684通）、酒醉或精神異常（2565通）以及惡意騷擾（1306通）等情形，顯見119資源遭嚴重占用。
蔡筱薇強調，經了解有單一門號一年竟撥打2197通無聲電話，經消防局追查後聯繫家屬說明，目前雖已無再犯，但這也反映出制度上的漏洞，不能等事後才處理。
蔡筱薇表示，119報案屬於緊急專線，應嚴格規範使用情境，消防局應儘速提出具體防制方案，包括加強民眾宣導正確使用119專線、針對重複濫用者啟動追查機制，並研議技術手段過濾惡意通話，同時呼籲市府跨局處合作，加強對特殊族群的關懷機制，從源頭減少誤打與濫用情形。
消防局長李明峯局回應，經查該民眾有躁鬱症，消防局與其家屬溝通後要求到案說明，後續已未再有無聲或掛斷進線，同時也呼籲社會大眾無故撥打或謊報案件者可處1萬元以上、5萬元以下罰鍰，未來消防局也將強化宣導與偵測系統，確保119專線暢通無阻。
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