影／賠慘！大雨視線差追撞瑪莎拉蒂車尾 維修費恐達數十萬元

金門昨日傍晚在金寧鄉伯玉路三段與雙瓊路口，發生一起交通事故。一輛白色自小客車因雨天視線不良，在轉彎時來不及煞車，追撞前方等待左轉的黑色瑪莎拉蒂，導致瑪莎拉蒂車尾受損，白車車頭則幾近全毀，所幸雙方駕駛均未受傷；但瑪莎拉蒂豪車維修費不貲，修車廠預估恐要花上數十萬元。

警方表示，肇事車輛為戴姓男子所駕駛，當時沿伯玉路三段往瓊林方向行駛，行經雙瓊路口時，疑因未與前車保持足夠安全距離，且在濕滑路面上車速過快，未能即時煞車，因而撞上正在等候左轉的楊姓男子所駕瑪莎拉蒂，猛烈撞擊造成雙車不同程度受損，由於正值下班時段，引起不少用路人側目。

警員獲報後迅速趕赴現場，進行交通疏導並協助雙方駕駛完成酒測，初步排除酒駕可能，事故現場約半小時後完成清理，交通恢復順暢，初步研判事故原因為駕駛未保持行車安全距離，詳細肇因仍待進一步釐清。

據了解，楊姓男子本身經營租車行，該輛黑色瑪莎拉蒂屬租賃車輛，車價不斐，維修成本高昂，根據當地汽車維修業者估算，此次事故可能造成數十萬元修車費用，白車駕駛恐將自負全額賠償。