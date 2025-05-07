影／嚇！台南超夯軍事特色公園建案鋼筋從天砸落 市府出手了

台南市東區精忠公園因軍事特色遊戲場爆紅，緊鄰的大樓建案竟有鋼筋從高處掉落，砸落於公園邊緣，引發家長恐慌，議員今偕同市府及建商會勘，建商表示目前已經全面把防塵網改成帆布了，加強防墜措施，並依市府要求提出改善。

市府工務局稽查後認定業者違反「建築法」，將對承造人開罰1萬8千元，同時要求營造商10日內提出改善計畫，並增加勞安人員檢視。

「這不是單純的工地疏失，而是把整個孩童的生命安全當兒戲！」市議員蔡筱薇指出，鄰近剛啟用的「精忠公園特色遊戲場」，平日吸引眾多孩童與家長前來遊玩，如此掉落鋼筋的情事，加上又位於公園旁邊，令人憂心不已，高樓建案本身風險就高，不應任由工安意識鬆散、管理機制失靈。

市議員朱正軒強調，這起事件不僅危及工地工人生命，更牽連到周邊社區居民與孩童的安全，若非即時被發現與通報，恐釀嚴重傷亡，已涉及明顯違反職業安全規定的疑慮。

蔡筱薇跟朱正軒要求市府儘速檢討監督流程，強化工地安全稽查頻率與罰則，同時建商也應對此負起企業責任，提出具體改善方案，包含加強防墜設施、設置安全網與圍籬等預防機制，確保類似事件不再重演。

建案工地主任楊承宗指出，目前已經全面把防塵網改成帆布了，初步了解該掉落物是鷹架下拉桿，除了釐清掉落原因外，也會同步派工全面巡查鷹架。

副市長葉澤山說明，工務局稽查後認定業者違反「建築法」，將對承造人開罰1萬8千元，後續也會要求工地做全面的鷹架防護網檢視、加大安全走廊，完善現有防護設施，同時要求營造商10日內提出改善計畫，並增加勞安人員檢視。