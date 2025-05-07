北車外有人喃喃自語…他以為被挑釁 街友勸架反遭殃

李姓男子日前在台北車站戶外廣場花圃休息，見一名老翁喃喃自語，以為被挑釁，上前理論「你說什麼？」，一旁路過的街友王姓男子認為不對勁，上前勸說，孰料李男以為對方是同夥，直接出手毆打。李男事後被派回派出所偵詢，大言不慚說「是別人先打我的」，但警方調閱監視器畫面根本無此事，警詢後依傷害罪送辦。

警方上月獲報，台北車站南三門外廣場有人打架趕抵，詢問了解，李男（46歲）供稱在等候友人，獨坐在戶外，期間被人挑釁罵三字經上前理論，但對方否認，雙方起爭執。

期間一旁路過的街友王男（61歲）認為要打起來了，上前勸說稱，沒聽到他罵你髒話，反被認為王男是同夥、要幫忙教訓，李男當場爆氣，出手攻擊王男，王男被打的莫名其妙，在場其他民眾見狀立刻報警，警方趕抵李男已停手，仍將人帶回派出所偵詢。