新北女深夜獨坐大漢橋突墜河 民眾嚇壞報警救起送醫亡

新北市有民眾昨晚10時許經過大漢橋時見1名女子坐在橋上立即報警。消防人員到場時女子消失無蹤，經出動船艇搜索後於11時許將女子救起，但女子已失去生命跡象，送醫後仍宣告不治。警方查出女子是47歲陳女，目前已通知家屬釐清墜河原因。

據了解，昨天晚間10時許有民眾行經大漢橋時，發現1輛機車倒在機車道，還有1名女子坐在橋上，民眾擔心女子發生意外立即報警。新莊警方與消防人員獲報趕抵時女子已無蹤影，警、消懷疑女子已不慎落水立即展開搜救，晚間11時許終於將女子救起，但女子已無呼吸心跳，緊急送往衛福部台北醫院急救但仍宣告不治。

警方依據車牌查出死者是47歲陳姓女子，立即通知家屬前來製作筆錄，陳女確切墜河原因仍待檢警相驗釐清。