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高雄漢神巨蛋香水專櫃遇竊 黑衣男偷走萬餘元試用品警追緝

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄漢神巨蛋購物廣場3樓香水專櫃昨晚遇竊，業者的2個專櫃遭1名黑衣男子，偷走價值1萬多元的2瓶香水試用品，警方今天表示，正調閱相關監錄系統，追查涉案人身分。

高雄市警左營分局表示，昨天晚間7時許接獲業者報案，指昨晚清點商品時發現短缺，調閱監視器畫面，發現放在展示櫃架上的香精試用品遭竊，2瓶總價值約1萬1170元。

據購物廣場的監錄系統顯示，1名戴口罩、穿著黑色上衣及長褲的男子，在3樓同1名業者的2處專櫃，先是佯裝試用已開瓶的夏俐夫、迷香人香水，都在四處張望後，趁沒人注意，迅速把香水試用瓶藏入口袋和背包後離去。

業者認為被專櫃上的香水雖然是試用品，但也不能隨意偷走。警方受理報案，正調閱現場、對外通道及道路監視器畫面，追查涉案人。

黑衣男子佯裝試用香水，四處張望後，趁機偷走試用品。圖／擷取自Threads
黑衣男子佯裝試用香水，四處張望後，趁機偷走試用品。圖／擷取自Threads
黑衣男子佯裝試用香水，趁機偷走試用品。圖／擷取自Threads
黑衣男子佯裝試用香水，趁機偷走試用品。圖／擷取自Threads

口罩 監視器

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