載家人上班返家卻遇車禍 台南75歲騎士命喪大貨車輪下

台南永康中正北路今早7點多發生一起死亡車禍事故，75歲黃姓老翁載家人到市區上班後，準備返回善化家中，卻在永康中正北路與一輛貨櫃車發生擦撞車禍，黃男遭卡在大貨車輪下，頭部受到重創明顯死亡；詳細車禍事故，目前正由警方進一步調查釐清中。

永康警方初步調查，黃姓騎士今早約7點44分行駛在中正北路西南向東北機車左轉專用車道，疑似在變換到外側車道時，不慎與同向行駛在外側車道的52歲葉姓男子駕駛的貨櫃車發生碰撞，隨後波及停等左轉專用道2部機車，貨櫃車駕駛無酒駕情事，詳細事發原因仍待調查。

車禍發生時，黃男因遭卡在大貨車輪下，頭部受到嚴重創傷，消防局獲報派遣鹽行、特搜分隊等3台消防車及1部救護車前往救援，但黃男已明顯死亡，並未送醫。事發地點位於永康上下班交通要道，一度造成車流壅塞。