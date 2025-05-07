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載家人上班返家卻遇車禍 台南75歲騎士命喪大貨車輪下
台南永康中正北路今早7點多發生一起死亡車禍事故，75歲黃姓老翁載家人到市區上班後，準備返回善化家中，卻在永康中正北路與一輛貨櫃車發生擦撞車禍，黃男遭卡在大貨車輪下，頭部受到重創明顯死亡；詳細車禍事故，目前正由警方進一步調查釐清中。
永康警方初步調查，黃姓騎士今早約7點44分行駛在中正北路西南向東北機車左轉專用車道，疑似在變換到外側車道時，不慎與同向行駛在外側車道的52歲葉姓男子駕駛的貨櫃車發生碰撞，隨後波及停等左轉專用道2部機車，貨櫃車駕駛無酒駕情事，詳細事發原因仍待調查。
車禍發生時，黃男因遭卡在大貨車輪下，頭部受到嚴重創傷，消防局獲報派遣鹽行、特搜分隊等3台消防車及1部救護車前往救援，但黃男已明顯死亡，並未送醫。事發地點位於永康上下班交通要道，一度造成車流壅塞。
據了解，黃姓騎士家住善化，今早載送家人到市區上班，準備騎車返回家中，孰料卻遇上車禍，命喪輪下，永康警分局也呼籲，大型車駕駛行駛道路時務必減速慢行，起步及轉彎時應擺頭確認，避免視野死角，騎士或行人則應保持安全距離，避免進入大型車視線死角及內輪差盲區，以維自身安全。
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