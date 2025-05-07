越籍女學生高捷掉提袋 警查辦列車司機侵占
1名越南籍女學生來台短期進修，4月下旬搭乘高雄捷運當日末班列車，忘記帶走隨身提袋，事後報警發現，司機員巡車廂後時帶走，警方今天表示，依侵占遺失物罪嫌查辦司機員。
據了解，20多歲的越籍女學生，4月28日凌晨，自高雄捷運左營站，搭乘高捷列車，只乘3站，便在凹仔底站下車，但是她下車時，卻忘了帶走放錢包和平板電腦的提袋，事後認為高雄捷運公司應會招領遺失物，向高捷公司要認領遺失物，不料，高捷公司卻沒發現她的提袋。
女學生認為當時車廂沒多少乘客，不太可能找不到，提袋不可能憑空消失，5月5日下午向高雄市捷運警察隊報案。
捷運警察隊與捷運公司調閱相關監錄系統，發現這班列車司機員在列車行駛到終點站小港站後，巡看車廂發現提袋，直接拿走。
後來越籍女學生的老師貼網，質疑這個司機沒按照程序將乘客的遺落物品拿去失物招領，答案在觀看監視器後揭曉，「司機竟然說他拿去丟掉」。
高雄捷運警察隊今天表示，已依單一窗口受理報案，依侵占遺失物罪嫌，移由小港警分局查處。小港警分局表示，今天才接獲移轉而來的報案內容，將針對案情，通知司機員到案說明。
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