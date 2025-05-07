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型男警爸料理挑戰賽 豐原警分局另類母親節活動

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

為歡慶母親節，台中市豐原警分局昨天舉辦緊張刺激的「型男警爸料理挑戰賽」，讓分局內警察爸爸們走出勤務崗位，進入廚房，警察媽媽們化身為美食評論家，為參賽警爸們打分數。

料理挑戰賽活動別具巧思，以一盤看似簡單卻極具挑戰的「蛋炒飯」為主軸，考驗警爸們的料理技術，也比創意與表現；比賽開始前，警爸們個個架勢十足，信心滿滿，深信自己的料理定會獲得現場評審們的青睞。

挑戰賽只提供蛋炒飯基本食材，為了讓料理更美味、豐富，參賽者們可透過挑戰來增加食材的豐富性，活動過程中穿插「現場求救」小遊戲，若在料理中遇困難，可透過各種小遊戲或挑戰與現場評審互動獲得幫助。

參與的警爸們表示，平時工作忙碌，家中大小事多由另一半打理，少有機會親自下廚，這次為了母親節挑戰料理，才體會到從無到有完成一道菜餚，需要耗費多少時間與精力。

活動會場設立「真情告白區」，讓員警向母親或妻子表達深藏於心的感謝與祝福，也準備精美拍照手拿板，讓大家透過多種方式，向母親傳達真摯的情感。保安民防組巡佐李翰昌對妻說「人生如夢，有妳成真」、神岡所警員徐冠宸表達對媽媽的感謝「祝福媽媽母親節快樂、健康。謝謝在我服勤時幫忙照料小孩」。

豐原警分局長林大為表示，母親在家庭中扮演無可取代的角色，默默為家人付出一切，更是家庭的重要支柱，希望透過這次活動，讓警察同仁們能夠暫時放下工作壓力，親身體驗料理的過程，進而更深刻地理解母親的辛勞與不易。

台中市豐原警分局昨天辦一場緊張刺激的「型男警爸料理挑戰賽」，「蛋炒飯」為主軸。圖／警方提供
台中市豐原警分局昨天辦一場緊張刺激的「型男警爸料理挑戰賽」，「蛋炒飯」為主軸。圖／警方提供
台中市豐原警分局昨天辦一場緊張刺激的「型男警爸料理挑戰賽」，「蛋炒飯」為主軸。圖／警方提供
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台中市豐原警分局昨天辦一場緊張刺激的「型男警爸料理挑戰賽」，「蛋炒飯」為主軸。圖／警方提供
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料理 母親節 警察

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