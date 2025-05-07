鼻頭漁港漁船觸礁 已防止漏油擴散

新北瑞芳鼻頭漁港漁船「新建勝2號」前晚進港時觸礁，船長獲救，但船隻觸底漏油，造成汙染。圖／海巡第二岸巡隊提供 新北市籍「新建勝2號」漁船前晚進鼻頭漁港時，在港嘴外側觸礁，船長被救起，但船頭進水，船隻半沉觸底導致油料外洩，汙染附近海洋，海巡人員緊急鋪吸油棉防止汙染擴散。新北市環保局，前晚循海汙染緊急應變系統通報海委會海保署，昨已無油汙外洩。

前晚8時許，海巡署北部分署第二岸巡隊鼻頭安檢所執勤人員發現，「新建勝2號」漁船在港嘴外側海蝕平台滯留，聯繫船長，發現船隻進港觸礁，即派員救援。

海巡人員抵達現場時，船上一名本國籍船長已被友船救起，但船體半沉觸底，海巡人員協助固定船體；另現場發現有油汙外洩，面積約40平方公尺，船上剩餘超級柴油還有約300公升。

為防止油汙染擴散，海巡人員馬上布設吸油棉，並通報市府環保局等單位應處，鼻頭安檢所也以智慧型港區監視系統監控。新北市環保局表示，因觸礁處位於港口進出處，馬上通知安檢所及漁會協助第一線處理，布設吸油棉索預防油汙擴散。

昨天上午7時許確認現場情況，環保局表示，已無油汙持續外洩情形，將依海汙法第33條責成船主應採取必要應變措施，14日內完成船體清除或提交船體及油汙清除計畫，否則處30萬元至3千萬元罰鍰。