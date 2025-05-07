嘉義南華女大生遭校車輾碎骨盆 屏科大2車擦撞男大生腿部骨折

南華大學21歲女學生昨在校內遭校車擦撞輾壓，送醫開刀搶救，仍在加護病房觀察。記者黃于凡／翻攝

南部一日內兩起大學校園車禍，嘉義縣大林鎮南華大學21歲林姓女學生昨上午穿越校內馬路，遭倒車中的校車擦撞並輾壓，造成骨盆腔碎裂、大腿骨折，急救後還未脫離險境；另，屏東科大兩名學生分別開車與騎車在校內擦撞，謝姓男騎士噴飛、腿部骨折。

南華大學校地約63公頃，肇事校車是向台西客運所租賃，南華表示，再與台西客運開會檢討，校內幾乎每個地方都可能有行人經過，司機開車時須減速慢行、多加留意，也會再次審視校內公車動線；司機供稱未看到後面有人，警方調查無酒駕，將釐清是否涉及人為疏失。

事故發生地點距離校門口約600公尺，當時郭姓司機駕駛的校車進入校門後沿著一心路爬坡，駛到一心路與六合路的多岔路口，在路旁先讓學生下車，暫停路邊，等待下個班次的發車時間，據了解，林姓女學生從一心路人行道欲穿越馬路，該車疑正倒車，撞上輾壓。

林女當場血流不止傷勢嚴重，被送到醫院急診時還有些許意識，但大出血有生命危險，緊急輸血並手術，目前在加護病房觀察。南華大學校長高俊雄也趕到醫院關心，表示將啟動慰問救助及保險機制，提供適切協助。

此外，屏東科技大學21歲謝姓男學生昨下午5時許騎車行經校內的致智路和仁愛路口，開車的20歲張姓女學生從右方撞上，轎車當場推行機車一小段距離，他遭撞飛翻滾一圈落地，意識清醒，但全身多處擦傷，右小腿脛骨骨折、右腳趾開放性骨折，送醫治療後住院檢查中，值班校安立即通知家長前往。

畫面被PO上網路，網友留言「路口沒人減速」；該路口並無紅綠燈，後續視雙方是否求償、提出告訴等。