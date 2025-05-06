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男開車墜落基隆八斗子漁港 兄弟跳海搶救駕駛仍不治

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影／男開車墜落基隆八斗子漁港 兄弟跳海搶救駕駛仍不治

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

60歲閔姓男子今晚駕車不明原因墜落基隆市八斗子漁港，車子墜落還浮起時，正在海邊的一對兄弟跳下海中並利用救生圈將人從車內拉出救起，消防人員緊急送醫，一度恢復心跳，但到晚間醫院宣告不治；潛水人員下海搜尋1個多小時確認車上沒有其人，晚間也將車子吊起，案由警方相驗調查釐清。

基隆市消防局今晚7時獲報，八斗子漁港有一輛自小客落海，人數不明，有人受困，消防局出動各式救災車輛9車、救生艇、含6名潛水人員共18人前往救援。

消防人員到達現場時車上一名男子已由民眾救起，送醫OHCA（到院前沒有生命跡象），八斗子派出所調閱監視器，發現駕駛1人。消防局及海巡潛水人員下潛至車內搜尋，未發現其他受困人員。晚間近10時醫院急救無效宣布死亡。警方已聯繫上閔男家屬，釐清事故原因。

當時正在在海邊的一對兄弟跳下海中，並利用救生圈將人從車內拉出救起。一名救人的男子說，當時看到車子急速落海，速度很快，當還浮在海面時，他們迅速把人拉出救到船上，後來車子就沉下去了。

基隆八斗子漁港男開車墜海，兄弟跳海搶救，駕駛送醫不治。記者游明煌／攝影
基隆八斗子漁港男開車墜海，兄弟跳海搶救，駕駛送醫不治。記者游明煌／攝影
基隆八斗子漁港男開車墜海，兄弟跳海搶救，駕駛送醫不治。記者游明煌／攝影
基隆八斗子漁港男開車墜海，兄弟跳海搶救，駕駛送醫不治。記者游明煌／攝影
基隆八斗子漁港男開車墜海，兄弟跳海搶救，駕駛送醫不治。記者游明煌／攝影
基隆八斗子漁港男開車墜海，兄弟跳海搶救，駕駛送醫不治。記者游明煌／攝影
基隆八斗子漁港男開車墜海，兄弟跳海搶救，駕駛送醫不治。記者游明煌／攝影
基隆八斗子漁港男開車墜海，兄弟跳海搶救，駕駛送醫不治。記者游明煌／攝影

兄弟 基隆 消防人員

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