影／屏科大又傳車禍！1學生被撞飛空翻重摔骨折 汽車撞機車畫面曝光

屏東科技大學6日傍晚5點多，21歲謝姓學生騎機車行經校園內致智路與仁愛路口，與20歲張姓女學生駕駛的轎車碰撞，機車噴飛後翻滾一圈落地，謝男開放性骨折送醫治療，意識清醒。

事發現場沒有紅綠燈，靠近校園映霞湖前方路口車禍，有行經民眾車輛行車記錄器錄下車禍發生過程，雙方行經路口，幾乎都沒有減速，汽車直接撞上機車，機車被汽車撞飛後，翻滾一圈落地，謝姓學生意識清醒，右小腿脛骨骨折、右腳趾開放性骨折。

校方表示，獲知兩名學生發生車禍後，謝姓學生多處擦傷，右大腿與其他部位多處骨折，仍在醫院檢查中，值班校安趕緊通知家長，家長也趕往醫院途中。警方表示，由於在校園內發生，後續要看雙方是否提告傷害等。

屏科大校園面積廣闊，學校每年新生訓練都會安排交通安全知識宣導，校園內也設置提醒相關道路速限警示，也提醒學生「速度決定安全」，校內速限40公里，校園及周邊道路叉路多，行經路口落實停、看、聽，避免危險。