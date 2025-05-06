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輔大醫院急診室突冒濃煙 院方指空調設備異常明鑑識
輔大醫院今晚6時45分傳出火警，急診室斷層造影室因不明原因竄出濃煙，院方指出是造影室空調出風口突冒出濃煙，現場無明火、無人員傷亡，經查確認為空調設備異常，未有燒毀起火現象，明日火災鑑識中心將派員鑑識。
輔大醫院指出，今日傍晚6時45分，急診電腦斷層造影室空調出風口突冒濃煙，院內消防系統即時自動啟動警報，並同步切斷儀器電源、關閉造影室周邊防火門與降下鐵捲門，完成區域封鎖作業，同時院內機電人員陪同新北市消防局長陳崇岳及大隊長曾天柔巡檢1、2樓所有管線及管道間，確認無煙竄流，並依規定程序迅速疏散造影室內病人與陪同家屬，並啟動現場應變處置機制。
輔醫說，現場無明火產生、無人員傷亡，造影室已依照安全規範暫停使用，完成通風與降溫，並通知廠商進行設備檢修，經查確認為空調設備異常，未有燒毀起火現象，明日火災鑑識中心將派員鑑識。
輔醫強調，目前院內醫療作業正常運作，急診服務未受影響，醫院也將全面檢視造影設備與電力系統安全性，強化火災預防措施，確保院內環境安全無虞。
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