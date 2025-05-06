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南華大學女大生遭客運輾壓重傷 同學寫卡片集氣

中央社／ 嘉義縣6日電

嘉義南華大學大二女生今天上午在校園徒步經公車亭，遭外包客運倒車撞倒輾壓，緊急送醫急救，直到傍晚才完成手術並進加護病房觀察，同學紛紛寫卡片集氣，希望能度過難關。

大林慈濟醫院表示，受傷學生上午送到急診時，雖然有意識，但量不到血壓。傷者因骨盆腔碎裂，大腿骨折，血管受創嚴重，造成大出血，有生命危險，經緊急大量輸血搶救後，恢復血壓，後續由心臟外科等科別醫師進行手術，直到傍晚才完成手術，目前在加護病房觀察，還未脫離險境。

南華大學表示，受傷女大生班導下午先返回學校安撫班上學生，同學紛紛寫祝福卡片，為受傷學生集氣，希望她能度過難關，卡片並由班導帶至傷者枕邊；校長高俊雄下午再次到醫院慰問受傷學生家長，並送慰問金。

嘉義縣消防局於上午9時2分左右據報，指南華大學校園內發生事故，救護車趕抵發現一名女大生倒臥在一輛客運右後輪旁，傷者下半身遭客車輾壓過，僅對聲音有微弱反應，立即送醫急救。

嘉義縣警察局民雄分局表示，發生地點在南華大學校園的公車亭，當時郭姓男子駕駛學校外包客運停靠公車亭，待學生都下車後，倒車時發現右後輪有壓到異物，立即停車察看，才驚覺撞到學生。

郭男供稱，學生都下車後準備倒車時，看了一下後視鏡，並沒有發現後方有人經過。

校方指出，肇事車輛為學校與台西客運合作租賃的校車，傷者為二年級女學生，當時學生要前往上課中途發生意外。

校方表示，事故發生時，有一名學生驚悚目睹，且當時還有其他人大聲喊叫「撞到人了！」，另外，透過公車亭監視器畫面，肇事客運倒車撞到人後，又往前開，疑再次輾壓傷者。

對此，警方指出，郭姓駕駛倒車撞到學生後，受傷學生疑似就壓在右後輪下，駕駛開往前，是為了協助傷者脫困，並非再次輾壓；警方偵訊郭男後，已先請回，後續將依法函送法辦。

公車 南華大學 嘉義

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