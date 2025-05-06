影／高雄日本飯糰店再爆戰火 女房東又闖店面開撕租客夫妻

高雄鼓山區青海路一間由日籍老闆樋口先生經營的飯糰店，日前疑因生意太好，被邵姓女房東砸店趕人，雙方爭執鬧上多日新聞版面，今上午邵女又傳出與樋口妻子張女發生爭執，動員警方到場排解，因現場無人受傷也無明顯衝突，最後由邵女自行離去。

高雄青海路樋口飯糰店日前與房東發生租約風波，4月18日房東甚至砸毀自己放在店門口的花瓶，引起社會關注，但雙方各說各話，最後飯糰店決定續走合約，與邵女進入「法律戰」延長賽。

原以為爭端稍微平息，但今上午11時許，住在飯糰店樓上的邵女，又與樋口先生妻子張女發生爭執；據了解，今飯糰店休息，邵女卻執意進入店內檢查電線、電壓，警方到場後她仍情緒激動。

樋口先生妻子張女質疑，她不能趁我們公休時候，就找兩個人走進店內搬動東西；張女說「她把我們水都搬開，想要打開變電箱，說冰箱電壓太高」。

邵女則反駁「難道要等火災再來究責嗎？」、「如果有電線走火要燒死你們還是燒死我？」，警方好言相勸「他們一樓承租下來，也不能說想看什麼就看，何況對方也沒營業」，但邵女不滿「又不是我看，是技師看」。

不料下一秒，邵女就衝進店面跟張女爆發爭執，警方想勸阻也拉不住，等到邵女氣消後，員警才勸她應走法律途徑。

鼓山警分局呼籲，民眾如遇財產或租賃糾紛，應理性溝通並透過司法途徑解決，切勿情緒失控而衍生爭執甚至觸法。如有爭議，請撥打110報案，由警方到場協助，保障自身權益與安全。

來自日本的樋口先生和台灣妻子張女在日本新潟生活30多年，因希望把日本優質物產介紹給台灣朋友，返台定居後在鼓山區美術館附近的青海路租下店面，販售道地的日本飯糰。

由於樋口飯糰店的飯糰相當美味，加上樋口先生會在店門口舉牌攬客，生意愈來愈好後，女房東竟揚言調漲租金。

4月18日女房東甚至開砸她自己置放在店面前方的花盆，影片曝光後引發眾怒，許多高雄人特地到樋口飯糰店購買飯糰，表達支持及台日友好，女房東最後親上火線一一回擊指控，目前雙方戰火仍未歇。