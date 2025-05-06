影／停紅燈慘被波及！遭聯結車掉落鋼卷砸中 女騎士右腳嚴重變形骨折

高雄市梓官區今天上午11時許一輛載運鋼卷的聯結車在行經梓官路與信興一路時，因鋼卷未綁牢，竟從車上滾落掉下，當場輾過一旁在等紅燈的機車，一名女騎士躲閃不及差點連人帶車被輾過，但因事發突然，女騎士仍因鋼卷撞擊造成右腳骨折嚴重變形，被緊急送醫急救。

岡山警分局表示，這起事故發生在上午11點35分，當時駕駛聯結車的邱姓聯結車駕駛（49歲）正從岡山往梓官方向，行經梓官路右轉信興一路時，車上的鋼卷突然被甩下車斗，直接朝一旁停等紅燈的人車砸去。

每卷重達約10噸的鋼卷疑似因未妥善捆綁固定，才會從聯結車上因轉彎幅度較大，當場被從車上甩下掉落路面，而一旁停的紅燈的人車根本來不及短閃，其中一名廖姓女騎士（57歲）直接被鋼卷砸中機車車頭，機車車頭當場碎裂。

雖鋼卷幸運未直接輾過騎士，但女騎士被撞擊瞬間，仍連人帶車被撞倒地，當場造成女騎士右腳嚴重變形骨折，被緊急送往義大醫院急救手術。