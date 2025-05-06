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反詐宣傳有成效 台南6旬婦匯款因「員警這句」保住10萬

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

60歲邱姓婦人昨天接到詐騙電話，有自稱員警的人聲稱她涉及刑案，要監管名下財產10萬元；她想起警察曾說「要匯款前一定要跟員警確認」，致電警方。記者袁志豪／翻攝
60歲邱姓婦人昨天接到詐騙電話，有自稱員警的人聲稱她涉及刑案，要監管名下財產10萬元；她想起警察曾說「要匯款前一定要跟員警確認」，致電警方。記者袁志豪／翻攝

台南市警方不斷走入社區、市場或在市府舉辦大型活動時，宣導詐騙手法，60歲邱姓婦人昨天接到詐騙電話，有自稱員警的人聲稱她涉及刑案，要監管名下財產10萬元；她想起警察曾說「要匯款前一定要跟員警確認」，致電第三警分局海南派出所，戳破謊言。

60歲邱姓婦人昨天接獲自稱台北市戶政事務所課長來電，稱她身分遭人冒用申辦印鑑證明，已協助向警察局完成報案；之後一名自稱警察局員警來電，稱邱女身份遭冒用，可能涉及刑案。自稱員警的人表示，為保障邱婦財產安全，須將其名下存款10萬元交付監管。

邱婦想起曾在市場看過警察宣導詐騙手法，想起曾聽到「要匯款前一定要跟員警確認」，她昨天下午致電台南市警第三分局海南派出所詢問；警方請巡邏員警到場，了解後確認是詐騙集團手法，告知邱婦不用擔心，也不用理會，不會真的有後續官司問題。

警方指出，「假冒公務人員詐騙」雖非新型態手法，仍層出不窮，詐騙集團利用各種管道取得民眾個人資料，再以核對姓名、身分證字號、個人帳戶等使被害人落入詐騙陷阱，並聲稱「他人冒用證件與涉嫌刑案等理由」取信民眾，引起惶恐，進而聽從指示。

分局提醒民眾，如有接到類此來電，保持冷靜莫緊張，「一聽二掛三查證」，可親赴鄰近派出所詢問或撥打110或165反詐騙專線諮詢，以免受騙上當。

60歲邱姓婦人昨天接到詐騙電話，有自稱員警的人聲稱她涉及刑案，要監管名下財產10萬元；她想起警察曾說「要匯款前一定要跟員警確認」，致電警方。記者袁志豪／翻攝
60歲邱姓婦人昨天接到詐騙電話，有自稱員警的人聲稱她涉及刑案，要監管名下財產10萬元；她想起警察曾說「要匯款前一定要跟員警確認」，致電警方。記者袁志豪／翻攝

台南 詐騙集團 警察

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