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涉台智光案戴電子腳環 陳重文怨「2小時就沒電」：精神壓力大

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

台北市議員陳重文表示，配戴的電子腳環有蓄電量不足的問題，充電最多只能到86%，且2個小時內就會降至30%，只要低於30%就會發報示警，造成他精神壓力。記者王宏舜／攝影
台北市議員陳重文表示，配戴的電子腳環有蓄電量不足的問題，充電最多只能到86%，且2個小時內就會降至30%，只要低於30%就會發報示警，造成他精神壓力。記者王宏舜／攝影

台北市議員陳重文被控成立立錡雲端公司，施壓社會局、台智光在公托中心監視器系統雲端建置案向立錡採購圖利個人321萬元，台北地院依圖利等罪判8年6月徒刑，另處1年得易科罰金之刑。北院裁定陳8百萬元交保，限制出境出海、住居、接受科技設備監控，因期限將屆，台灣高等法院今開訊問庭，陳埋怨電子腳環蓄電量不足，希望能再給一條充電線。

台北地檢署起訴指出，台北市政府與台智光於2011年簽訂「台北市光纖網路委外建設暨營運案」BOT案合約，由台智光負責建置光纖網路並享有25年經營權。陳重文與業者康立錡2023年5月成立立錡公司，康擔任負責人，陳在幕後操控。2023年4月至6月陳利用議員身分索資、質詢或施壓，干涉社會局公托中心監視器系統雲端建置案，社會局於是請台智光辦理。

陳重文、康立錡迫使台智光、社會局向立錡採購設備，2023年10月台智光與立錡簽約採購價金1081萬7520元，陳重文從中獲利321萬8480元；陳重文另成立立錡、國亨等公司驗資不實，2023年5月、12月還指示妻子白惠萍侵占國亨款項90萬4150元、441萬元。北檢去年7月依圖利、偽造文書等罪起訴陳重文、陳妻白惠萍、業者康立錡、陳洛麟，陳重文否認圖利罪，只坦承偽造文書、使公務員登載不實、資本不實罪。

北院審理期間，陳重文主張證人已全數詰問完畢，沒有串供串證之餘，也沒有聲請調查新的證據，聲請具保停押，北院去年10月1日裁定800萬元交保、限制出境出海、住居及接受科技設備監控。

因科技監控期間將屆，高院今開訊問庭。陳重文的律師表示，陳常有公務行程，因跑行程的地點不固定，有時會發生示警狀況，雖然電子腳環造成不便，但當前輿論重視人犯逃亡問題，他們也希望法官能考慮是否有其他替代方案？

陳重文表示，他現在配戴的是第二副電子腳環，前一副「太過敏感」，而這一副則有蓄電量不足的問題，充電最多只能到86%，且2個小時內就會降至30%，只要低於30%就會發報示警，造成他精神壓力。

陳也希望手機報到的時間能提早至每天晚上6點至7點間，否則影響他跑行程。

檢察官表示，電子腳環在發覺異常時示警，代表有科技設備監控的必要，而這正也是保護陳重文自己，若真的沒有訊號了，則陳的行動會更顯曖昧，因此有繼續監控的必要。

陳重文希望能給副功能正常的電子腳環，或是多一條充電電源線，因相關作業需科技設備監控中心配合，法官要求他提供能正常運作的手機門號以保持聯繫，本件諭知候核辦。

台智光 監控 陳重文

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