溫馨五月歡慶母親節 保六總隊訂客製蛋糕

保六總隊長周煥興發想母親節活動，跟蛋糕店訂製60份特製蛋糕後，由每位同仁親自繪製屬於對母親思念、想念、感念的圖騰或片語。圖／保六總隊提供

周末就是一年一度的母親節，保六總隊長周煥興為了讓總隊內的同仁能一起感受到溫暖，上周特別到蛋糕店訂購60組客製化蛋糕，讓同仁們能以「手做」的方式，在蛋糕上面寫字、作畫，自由發揮，表達對母親的思念和感謝，現場同仁動手做，不亦樂乎，讓隊部在母親節前夕充滿歡笑聲。

保六總隊長周煥興表示，他把蛋糕取名為「六順蛋糕」，象徵六六大順，活動當天親赴蛋糕店的中央烘焙廚房，親手完成半成品後，再把蛋糕送至隊部，遞交到每位同仁手中，由每位同仁親自繪製屬於對母親思念、想念、感念的圖騰或片語。

周煥興當天更穿上西點師傅服裝，跟現場同仁互動，增添活潑氣氛與樂趣，蛋糕店師傅簡單介紹DIY製作的流程後，同仁們紛紛展現巧思， 把對母親的愛融入指尖，寫下包括「媽媽 有妳才有家」、「Love U」、夫妻檔描畫十指緊扣的圖案，代表共相廝守十輩子傳達情意。