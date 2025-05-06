快訊

整理／114國中教育會考倒數10天！考試時程、各科重點一把抓

嘉義21歲女大生遭校車輾壓命危 肇事司機稱：沒看到

難獲多數支持？德國總理第一輪投票 梅爾茨得310票「未過半」

聽新聞
0:00 / 0:00

溫馨五月歡慶母親節 保六總隊訂客製蛋糕

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

保六總隊長周煥興發想母親節活動，跟蛋糕店訂製60份特製蛋糕後，由每位同仁親自繪製屬於對母親思念、想念、感念的圖騰或片語。圖／保六總隊提供
保六總隊長周煥興發想母親節活動，跟蛋糕店訂製60份特製蛋糕後，由每位同仁親自繪製屬於對母親思念、想念、感念的圖騰或片語。圖／保六總隊提供

周末就是一年一度的母親節，保六總隊長周煥興為了讓總隊內的同仁能一起感受到溫暖，上周特別到蛋糕店訂購60組客製化蛋糕，讓同仁們能以「手做」的方式，在蛋糕上面寫字、作畫，自由發揮，表達對母親的思念和感謝，現場同仁動手做，不亦樂乎，讓隊部在母親節前夕充滿歡笑聲。

保六總隊長周煥興表示，他把蛋糕取名為「六順蛋糕」，象徵六六大順，活動當天親赴蛋糕店的中央烘焙廚房，親手完成半成品後，再把蛋糕送至隊部，遞交到每位同仁手中，由每位同仁親自繪製屬於對母親思念、想念、感念的圖騰或片語。

周煥興當天更穿上西點師傅服裝，跟現場同仁互動，增添活潑氣氛與樂趣，蛋糕店師傅簡單介紹DIY製作的流程後，同仁們紛紛展現巧思， 把對母親的愛融入指尖，寫下包括「媽媽 有妳才有家」、「Love U」、夫妻檔描畫十指緊扣的圖案，代表共相廝守十輩子傳達情意。

保六總隊說，活動當下，同仁均全心全意的投入，把與母親相處的點滴美好時光都融入了手中的奶油與食材，蛋糕完成後，更迫不及待地透過視訊電話，跟媽媽分享這份親手製作的蛋糕，也很開心能藉此活動，祝福全天下的母親「母親節快樂」。

保六總隊同仁完成蛋糕後，迫不及待地透過視訊電話，跟媽媽分享這份親手製作的蛋糕。圖／保六總隊提供
保六總隊同仁完成蛋糕後，迫不及待地透過視訊電話，跟媽媽分享這份親手製作的蛋糕。圖／保六總隊提供
保六總隊長周煥興表示，他把蛋糕取名為「六順蛋糕」，象徵六六大順。圖／保六總隊提供
保六總隊長周煥興表示，他把蛋糕取名為「六順蛋糕」，象徵六六大順。圖／保六總隊提供
保六總隊長周煥興發想母親節活動，跟蛋糕店訂製60份特製蛋糕後，由每位同仁親自繪製屬於對母親思念、想念、感念的圖騰或片語。圖／保六總隊提供
保六總隊長周煥興發想母親節活動，跟蛋糕店訂製60份特製蛋糕後，由每位同仁親自繪製屬於對母親思念、想念、感念的圖騰或片語。圖／保六總隊提供

母親節

延伸閱讀

母親節買你媽！Steam桌寵《你的老母》節日優惠台幣不到20元入手

LINE母親節聊天室特效 3組關鍵字讓熊大幫你向媽媽傳情

送康乃馨也遭質疑 陳亭妃嘆：母親節何時變得無情又冷漠

「甄嬛傳」孫儷為11歲愛女下廚！熹貴妃手作神級蛋糕

相關新聞

中和驚傳鷹架倒塌工安意外 2工人高處墜落搶救中

新北市中和區立言街一處工地今天下午發生鷹架倒塌意外，導致2名正在鷹架上施工的工人連同鷹架從3樓處墜落。救護人員獲報趕抵現...

北市忠孝醫院冷氣室外機躺男屍 警封鎖現場調查

莊姓老翁今上午被發現陳屍台北市立聯合醫院忠孝院區的冷氣室外機上，警方尋獲遺書，檢視室外機有凹陷痕跡，遺體變黑，研判墜樓死...

影／鼻頭漁船觸礁船長被友船救起 船體半沉觸底進水漏油

新北市籍一艘漁船昨晚8時許，在鼻頭漁港港嘴外側海蝕平台滯留，經查是進港時不慎觸礁，船頭進水，鼻頭安檢所派員趕赴現場救援。...

反詐宣傳有成效 台南6旬婦匯款因「員警這句」保住10萬

台南市警方不斷走入社區、市場或在市府舉辦大型活動時，宣導詐騙手法，60歲邱姓婦人昨天接到詐騙電話，有自稱員警的人聲稱她涉...

溫馨五月歡慶母親節 保六總隊訂客製蛋糕

周末就是一年一度的母親節，保六總隊長周煥興為了讓總隊內的同仁能一起感受到溫暖，上周特別到蛋糕店訂購60組客製化蛋糕，讓同...

嘉義21歲女大生遭校車輾壓命危 肇事司機稱：沒看到

嘉義縣大林鎮南華大學21歲林姓女大生今早在校內步行，原走在一心路人行道上，正要穿越馬路時，被正在倒車的校車撞上，郭姓司機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。