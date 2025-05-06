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嘉義21歲女大生遭校車輾壓命危 肇事司機稱：沒看到

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嘉義21歲女大生遭校車輾壓命危 肇事司機稱：沒看到

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

南華大學21歲女大生今早被校車輾壓，命危送醫開刀搶救，肇事司機稱沒看到車後有人。記者黃于凡／翻攝
南華大學21歲女大生今早被校車輾壓，命危送醫開刀搶救，肇事司機稱沒看到車後有人。記者黃于凡／翻攝

嘉義縣大林鎮南華大學21歲林姓女大生今早在校內步行，原走在一心路人行道上，正要穿越馬路時，被正在倒車的校車撞上，郭姓司機稱沒看到後面有人，林姓女大生倒地遭輾壓，骨盆腔碎裂、大腿骨折，校長高俊雄趕往醫院探視，目前正在手術中。

郭姓司機稱，他將乘客送到站下車後，就要倒車停放，可能因大車視線死角，當時沒看到後面有人。據了解，事故車輛是校方向台西客運租賃的校車，有固定時間及路線，司機員由台西客運公司排班，今天疑似倒車時不慎撞上學生，學生經過車輛右後方遭撞倒碾傷。

大林慈濟醫院急診部副主任黃俊卿表示，病人送至急診時量不到血壓，但仍稍有意識，因骨盆腔碎裂，大腿開放性骨折，血管受創情形嚴重，造成大出血，有生命危險，經緊急大量輸血搶救後，目前已恢復血壓，由心臟外科醫師進行血管手術中。

有學生表示，事故發生的公車亭位於學慧樓對面，距離校門口約600公尺，公車進入校門後需沿著一心路爬坡，一心路是雙向單線道，公車開到一心路盡頭後，公車亭在對向車道，司機需要在多岔路口回轉，才能轉向在公車亭接送學生，並下坡駛離學校。

校方表示，林姓女大生當時正在從人行道穿越馬路，要到學海堂上課，遭台西客運郭姓司機倒車輾壓，傷勢嚴重血流不止，校方人員陪同就醫，同時通知家長趕赴醫院，校長高俊雄也趕赴醫院關心，將啟動慰問救助及保險機制，提供學生及家屬適切協助。

警方表示，南華大學校內路口今早發生車禍事故，疑似租賃校車與行人相撞，女學生受傷由救護車送醫，郭姓公車司機無受傷，詳細事故原因仍待進一步調查釐清，是否涉及人為疏失，將調閱監視器畫面確認責任歸屬，呼籲行經路口提高注意力，維護行車安全。

南華大學 校車 車禍

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