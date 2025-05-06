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花蓮外海印度籍船員受傷 空勤直升機援救送醫

中央社／ 台北6日電

內政部空中勤務總隊今天中午獲報，位於花蓮縣外海的比利時籍散裝船有名印度籍船員左手受傷，隨即派遣花蓮駐地黑鷹直升機支援後送，並交由花蓮縣消防局救護車轉診就醫。

空勤總隊下午透過新聞稿表示，位於花蓮縣東南方約30海里的1艘比利時籍散裝船（MINERALFRANCE）請求直升機支援後送，因其船上1名印度籍船員的左手嚴重切傷，血流不止。

空勤總隊說，接獲申請後，立即通報花蓮駐地勤務第一大隊第三隊相關訊息，並派遣駐地黑鷹直升機（編號NA-711）執行任務，於中午12時18分起飛，自花蓮港出海航向目標位置。

黑鷹直升機約於中午12時30分抵達目標區，並發現求援的比利時籍散裝船，實施高、低空偵察和馬力檢查後，經機組人員風險評估討論及救援提示後，隨後降落至散裝船固定點保持虛飄馬力。

空勤總隊表示，海巡隊員隨後出艙至船艙，針對傷者實施上機前檢傷後，確認生命徵象穩定並帶回機上，緊接著於12時38分起飛返花蓮，並於12時50分降落德興棒球場，由花蓮縣消防局救護車轉診就醫，圓滿完成任務。

空勤總隊 花蓮 黑鷹直升機

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