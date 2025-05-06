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影／台南大公車上與女學生互罵 她竟亮出美工刀伸出刀片

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

林姓女學生昨天搭乘台南公車5號路線時，指出遇到一名白衣女子罵學生害她遲到，林女回嗆後，白衣女竟拿出美工刀，並伸出刀片，作勢威脅，所幸未無人受傷；林女在社群媒體PO出白衣女亮刀畫面，警方表示已受理報案，將調閱監視器，依恐嚇罪偵辦。

林姓女學生昨天下午2時許在社群媒體Threads上po出二段影片，發文指出，請各位同學小心！她早上搭7時30分那班5號公車，這個人在公車上罵說「都是因為我們這群學生她才會遲到（本人當下聽到實在忍不了），於是她直接開嗆「你也害我們這群學生遲到啊。」

林姓女學生表示，就這樣雙方吵起來了，期間對方因為被她嗆到惱羞，從包包中翻出美工刀，作勢威脅；林女寫下「還好沒有傷到站在我面前的學生，當時他站在緊急逃生門的位置，我站在逃生門旁邊有一排座椅的旁邊，我前面還有一位女生。」

林女提到，後續是對方很生氣的下了公車，下的地點是西門民權路口，並標註「台南大公車」；林女PO出的影片則可聽到一名女生說「我們都沒有投訴妳」，另一名男生則說「一直叫一直叫，每次搭5號就遇到妳一直叫」，男生後續再說「看到妳就不爽」。

此時林女所指白衣女則回稱「看到你也不爽」，更從包包拿出一把美工刀稱「笑啊、再笑啊、不是很愛笑、再笑啊」，並亮出刀片；一名女生回她「拿出美工刀很危險」、另一女生則說「妳覺得這招有用嗎」，白衣女稱「是妳自己先跟我吵的」。

一名女生說「不是妳先出言侮辱大家嗎，大家都是學生啊」，白衣女回「所以呢」，女生接著說「該道歉啊」，白衣女再回「我為什麼要道歉，那妳自己不要聽就好啦」。林姓女學生後續發文指出，她已經向警方報案。

轄區台南市警第二分局民權派出所副所長陳科志表示，1名女學生昨天在搭乘台南公車路程中，因乘車問題與一名白色外套女子起口角爭執，該名白衣女子竟從包包拿出美工刀並推出刀片，所幸無人受傷，警方已接獲報案，將調閱監視器追查，依恐嚇罪偵辦。

林姓女學生昨天搭乘台南大公車5號路線時，指出遇到一名白衣女子罵學生害她遲到，林女回嗆後，白衣女竟拿出美工刀，並伸出刀片，作勢威脅。記者袁志豪／翻攝
林姓女學生昨天搭乘台南大公車5號路線時，指出遇到一名白衣女子罵學生害她遲到，林女回嗆後，白衣女竟拿出美工刀，並伸出刀片，作勢威脅。記者袁志豪／翻攝

公車 刀片 台南 女生

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