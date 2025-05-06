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聯醫忠孝院區冷氣外機驚見男屍 院方：移交警方處理
台北市聯合醫院忠孝院區大樓圍牆外冷氣室外機發現一具男屍倒臥，由於發現地不明顯，男子疑死亡多時，院方保全發現後連忙通報警方，據了解現場留有遺書，聯醫證實該消息，但由於非院內員工及病人，後續移交警方處理。
據了解，是有路過民眾向院方反應醫院外人性道飄惡臭，而保全前往查看時也聞到味道，原以為是動物屍體，結果在醫療大樓西區圍牆內發現一名男子倒臥在冷氣室外機上方，且已死亡多時，保全趕忙報警，由於室外機有凹陷痕跡，初判是墜樓身亡。
聯醫表示，經警方調查確認非忠孝院區員工及病人，後續交由警方調查處理。
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