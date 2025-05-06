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苗栗洗車工曾3度酒駕...闖紅燈撞死醫大生 檢今起訴由國民法官審理

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣吳姓洗車工在今年3月間酒駕行經西屯區時，撞死陳姓醫大生，吳遭檢方聲押獲准。記者陳宏睿／翻攝 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
苗栗縣吳姓洗車工在今年3月間酒駕行經西屯區時，撞死陳姓醫大生，吳遭檢方聲押獲准。記者陳宏睿／翻攝 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

苗栗縣吳姓男子曾三度無照駕駛被抓，今年3月間在台中市擔任洗車工時，酒後無照駕駛俗稱「阿法」的七人座廂型車，行經西屯區時闖紅燈，撞死送完外賣欲騎機車返家的陳姓醫大生，吳肇事逃逸，事後才投案，檢方聲押獲准，今起訴依公共危險等罪起訴，將由國民法官審理。

檢警調查，苗栗縣吳姓男子（23歲）曾涉鬥毆案件遭判刑，也曾無照駕駛，三度被查獲，今年3月間在台中市一間洗車場擔任洗車工，吳在今年3月8日，駕駛公司租賃的七人座廂型車，找朋友在KTV喝酒，酒後開車上路，行經西屯區黎明路三段、凱旋路時闖紅燈，撞上當時騎車外送完、準備返回租屋處的陳姓醫大學生（22歲），陳送醫後不治。

監視器畫面顯示，事發時吳姓男子未減速闖紅燈，撞上陳姓男大生，陳生連人帶車噴飛，撞到護欄才停下，現場車輛扭曲、碎片四散。

員警到場發現吳男肇事逃逸即展開追查，同日清晨5時許，吳男由友人陪同投案，吳男酒測值酒精濃度每公升0.37毫克，警依公共危險致死、肇事逃逸等罪送辦，檢方以有逃亡之虞，向台中地院聲押獲准。

起訴指出，吳男涉犯公共危險致死罪、駕駛動力交通工具發生交通事故致死逃逸罪，今偵結起訴。

據查，陳男就讀高雄醫學大學職能治療系四年級，案發前在南投、彰化、台中等地實習，實習期間除在服裝店打工，也騎機車送外賣，當天凌晨3時許外送完，剛傳簡訊給女友「要回家了」，不料沒多久就出意外。

陳男父親接受媒體採訪時，曾痛斥「他（吳男）簡直是個殺人凶手」、「如果當時他立刻報警、叫救護車，也許我的孩子還有救」。

苗栗縣吳姓洗車工今年3月間，酒駕七人座行經台中西屯區時闖紅燈，撞死騎機車外送的陳姓醫大生，廂型車頭嚴重毀損。記者陳宏睿／翻攝 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
苗栗縣吳姓洗車工今年3月間，酒駕七人座行經台中西屯區時闖紅燈，撞死騎機車外送的陳姓醫大生，廂型車頭嚴重毀損。記者陳宏睿／翻攝 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
苗栗縣吳姓洗車工在今年3月間酒駕行經西屯區時，撞死陳姓醫大生。記者陳宏睿／翻攝 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
苗栗縣吳姓洗車工在今年3月間酒駕行經西屯區時，撞死陳姓醫大生。記者陳宏睿／翻攝 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
苗栗縣吳姓洗車工在今年3月間酒駕行經西屯區時，撞死陳姓醫大生。記者陳宏睿／翻攝 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
苗栗縣吳姓洗車工在今年3月間酒駕行經西屯區時，撞死陳姓醫大生。記者陳宏睿／翻攝 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市 國民法官 無照駕駛 苗栗縣 闖紅燈

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