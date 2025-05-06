聽新聞
0:00 / 0:00
北市忠孝醫院冷氣室外機躺男屍 警封鎖現場調查
莊姓老翁今上午被發現陳屍台北市立聯合醫院忠孝院區的冷氣室外機上，警方尋獲遺書，檢視室外機有凹陷痕跡，遺體變黑，研判墜樓死亡多時，聯繫家屬協助調查。
警方調查，醫院保全今上午9時許聞到臭味巡視，發現68歲莊姓老翁倒臥人行道旁冷氣室外機上，員警獲報到達檢視已明顯死亡，封鎖現場勘查，從遺體尋獲遺書確認身分，內容未透露動機，請子女不要急救。
冷氣室外機有凹陷痕跡，遺體變黑，警方研判墜樓，死亡至少1至2日，因現場無監視器，尚在調查墜落時間及樓層，聯繫家屬協助調查，並報檢方相驗確認死因。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言