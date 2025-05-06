北市忠孝醫院冷氣室外機躺男屍 警封鎖現場調查

莊姓老翁今上午被發現陳屍台北市立聯合醫院忠孝院區的冷氣室外機上，警方尋獲遺書，檢視室外機有凹陷痕跡，遺體變黑，研判墜樓死亡多時，聯繫家屬協助調查。

警方調查，醫院保全今上午9時許聞到臭味巡視，發現68歲莊姓老翁倒臥人行道旁冷氣室外機上，員警獲報到達檢視已明顯死亡，封鎖現場勘查，從遺體尋獲遺書確認身分，內容未透露動機，請子女不要急救。

冷氣室外機有凹陷痕跡，遺體變黑，警方研判墜樓，死亡至少1至2日，因現場無監視器，尚在調查墜落時間及樓層，聯繫家屬協助調查，並報檢方相驗確認死因。