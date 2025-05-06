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影／桃園男未依規定轉彎 大貨車煞車不及撞上貨物灑滿地
43歲彭姓轎車駕駛今上午11時46分許，行經桃園市楊梅區永美路與益新一街路，未依規定轉彎，導致直行的66歲王姓大貨車駕駛，反應不及撞上，車上大量的矽膠粒掉落，砸到彭男車輛，事故當事人均未受傷，檢測雙方駕駛酒測值為0，事故於下午2時排除，發生詳細原因警方調查釐清中。
今上午5月6日11時46分許，警方接獲報案楊梅區永美路與益新一街路口發生交通事故，經了解為彭男於路口未依規定轉彎，導致直行的王男反應不及發生碰撞。
車禍發生後，車上矽膠粒貨物掉落路面，整個都要落在彭男車上 畫面相當驚悚，也影響交通，楊梅警分局立即派員至路口實施交通疏導，事故當事人均未受傷，檢測雙方駕駛酒測值為0，事故發生詳細原因警方調查釐清中。
警方呼籲民眾，駕駛車輛轉彎時應先駛入車道，切勿任意轉彎導致事故發生。違者將依道路交通管理處罰條例第48條4項開罰，處600元以上1800元以下罰鍰。
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