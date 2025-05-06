南華大學外包客運倒車事故 女大生下半身遭輾傷勢重

嘉義縣南華大學校園內今天發生外包客運倒車撞倒後方女學生事故，客運右後輪輾壓女大生下半身，傷勢嚴重，消防救護緊急送醫；駕駛表示，倒車看後視鏡時並未發現人，確切肇因待釐清。

嘉義縣消防局於上午9時2分左右據報，指南華大學校園內發生事故，派遣大美分隊前往，救護車趕抵，發現一名女大生倒臥在一輛客運右後輪旁，傷者下半身遭客車輾壓，且僅對聲音有微弱反應，立即送醫急救，截至下午1時，仍在手術中。

嘉義縣警察局民雄分局表示，發生地點在南華大學校園的公車亭，當時郭姓男子駕駛學校外包客運停靠公車亭，待學生都下車後，倒車時發現右後輪有壓到異物，立即停車察看，才驚覺撞到學生。

郭男供稱，學生都下車後準備倒車時，看了一下後視鏡，並沒有發現後方有人經過。

南華大學發布聲明指出，肇事車輛為學校與台西客運合作租賃的校車，傷者為二年級學生，當時學生要前往上課中途發生意外，已緊急通知學生家長趕赴醫院。

校方表示，事故發生後，協助提供公車亭監視器畫面給當地大美派出所，學校圖資處也協助存取肇事公車行車紀錄器並提供給警方。

校方指出，校長高俊雄獲悉後非常重視，除指示配合警方調查外，並在學務長、總務長陪同下趕赴醫院關切學生傷勢並關懷家長，傷者學生導師也在醫院陪伴家屬。