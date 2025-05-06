快訊

115天待「人造無間地獄」…剴剴慘遭虐死 律師對保母劉彩萱求刑115年

中共解放軍犯台成敗取決「5港口」 外媒曝台灣首要防禦「布水雷」

中和驚傳鷹架倒塌工安意外 2工人高處墜落搶救中

南華大學外包客運倒車事故 女大生下半身遭輾傷勢重

中央社／ 嘉義縣6日電

嘉義南華大學校園內今天發生外包客運倒車撞倒後方女學生事故，客運右後輪輾壓女大生下半身，傷勢嚴重，消防救護緊急送醫；駕駛表示，倒車看後視鏡時並未發現人，確切肇因待釐清。

嘉義縣消防局於上午9時2分左右據報，指南華大學校園內發生事故，派遣大美分隊前往，救護車趕抵，發現一名女大生倒臥在一輛客運右後輪旁，傷者下半身遭客車輾壓，且僅對聲音有微弱反應，立即送醫急救，截至下午1時，仍在手術中。

嘉義縣警察局民雄分局表示，發生地點在南華大學校園的公車亭，當時郭姓男子駕駛學校外包客運停靠公車亭，待學生都下車後，倒車時發現右後輪有壓到異物，立即停車察看，才驚覺撞到學生。

郭男供稱，學生都下車後準備倒車時，看了一下後視鏡，並沒有發現後方有人經過。

南華大學發布聲明指出，肇事車輛為學校與台西客運合作租賃的校車，傷者為二年級學生，當時學生要前往上課中途發生意外，已緊急通知學生家長趕赴醫院。

校方表示，事故發生後，協助提供公車亭監視器畫面給當地大美派出所，學校圖資處也協助存取肇事公車行車紀錄器並提供給警方。

校方指出，校長高俊雄獲悉後非常重視，除指示配合警方調查外，並在學務長、總務長陪同下趕赴醫院關切學生傷勢並關懷家長，傷者學生導師也在醫院陪伴家屬。

公車 南華大學 嘉義

延伸閱讀

嘉義21歲女大生在校內步行過馬路 遭校車撞倒送醫急救

「誰家長輩把錢包還來」 高雄女大生丟錢調監視器揪竊嫌

台北女大生抽獎中5萬財迷心竅 5000元泡湯報警台中抓人

獨／藏8把刀躲車站置物櫃…女大生見保全靠近突持刀猛刺 判2年8月

相關新聞

中和驚傳鷹架倒塌工安意外 2工人高處墜落搶救中

新北市中和區立言街一處工地今天下午發生鷹架倒塌意外，導致2名正在鷹架上施工的工人連同鷹架從3樓處墜落。救護人員獲報趕抵現...

北市忠孝醫院冷氣室外機躺男屍 警封鎖現場調查

莊姓老翁今上午被發現陳屍台北市立聯合醫院忠孝院區的冷氣室外機上，警方尋獲遺書，檢視室外機有凹陷痕跡，遺體變黑，研判墜樓死...

影／鼻頭漁船觸礁船長被友船救起 船體半沉觸底進水漏油

新北市籍一艘漁船昨晚8時許，在鼻頭漁港港嘴外側海蝕平台滯留，經查是進港時不慎觸礁，船頭進水，鼻頭安檢所派員趕赴現場救援。...

台南大公車上與女學生互罵 她竟亮出美工刀伸出刀片

林姓女學生昨天搭乘台南大公車5號路線時，指出遇到一名白衣女子罵學生害她遲到，林女回嗆後，白衣女竟拿出美工刀，並伸出刀片，...

聯醫忠孝院區冷氣外機驚見男屍 院方：移交警方處理

台北市聯合醫院忠孝院區大樓圍牆外冷氣室外機發現一具男屍倒臥，由於發現地不明顯，男子疑死亡多時，院方保全發現後連忙通報警方...

台中北屯翁爬大坑喘不過氣 送醫急救無效身亡

台中市消防局在昨早9時許獲報，七旬周姓老翁在北屯大坑10號步道下切100公尺處，突然喘不過氣，救護車到場時，已無生命跡象...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。