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影／鼻頭漁船觸礁船長被友船救起 船體半沉觸底進水漏油
新北市籍一艘漁船昨晚8時許，在鼻頭漁港港嘴外側海蝕平台滯留，經查是進港時不慎觸礁，船頭進水，鼻頭安檢所派員趕赴現場救援。一名本國籍船長已被友船救起，船體半沉觸底，造成油汙外洩，先鋪吸油棉再通報市府處理。
海巡署北部分署第二岸巡隊鼻頭安檢所執勤人員昨晚8時發現「新X勝2號」漁船於港嘴外側海蝕平台滯留，經聯繫「新」船船長表示，於進港時不慎觸礁，船頭進水，鼻頭安檢所立即派員趕赴現場救援。
海巡人員抵達現場後，「新」船一名本國籍船長已被友船救起，船體半沉已觸底，海巡人員協助將固定船體；另現場發現有油汙外洩，面積約10X4平方公尺，船上剩餘超級柴油約300公升。
為防止油汙染擴散，海巡人員立即完成吸油棉布放，並通報市府相關單位前往應處，鼻頭安檢所利用智慧型港區監視系統監控。
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