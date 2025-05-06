影／鼻頭漁船觸礁船長被友船救起 船體半沉觸底進水漏油

新北市籍一艘漁船昨晚8時許，在鼻頭漁港港嘴外側海蝕平台滯留，經查是進港時不慎觸礁，船頭進水，鼻頭安檢所派員趕赴現場救援。一名本國籍船長已被友船救起，船體半沉觸底，造成油汙外洩，先鋪吸油棉再通報市府處理。

海巡署北部分署第二岸巡隊鼻頭安檢所執勤人員昨晚8時發現「新X勝2號」漁船於港嘴外側海蝕平台滯留，經聯繫「新」船船長表示，於進港時不慎觸礁，船頭進水，鼻頭安檢所立即派員趕赴現場救援。

海巡人員抵達現場後，「新」船一名本國籍船長已被友船救起，船體半沉已觸底，海巡人員協助將固定船體；另現場發現有油汙外洩，面積約10X4平方公尺，船上剩餘超級柴油約300公升。