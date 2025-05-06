美女太主動要當老婆戀愛腦險淪陷 嘉市議員播徐乃麟悲歌揭詐團陷阱

詐騙集團用ＡＩ深偽變造美女照片，在臉書等社群設陷阱，色誘男子上當騙財情形嚴重，另嘉市青少年犯罪案件逐年增加，上午市議員質詢對愛情詐騙及青少年犯罪憂心，要求警察局長沈炳信加強取締、減少青少年犯罪；沈炳信說，警方採識詐、打詐防範，與相關單位合作防青少年犯罪。

議員郭定緯質詢，播放徐乃麟的歌「7533967」開場，帶入「寂寞」主題，點出網路社團交友詐騙與AI深偽詐騙嚴重。他透過案例播放AI模擬警局長沈炳信聲音影片，揭露詐騙手法不斷進化，呼籲警方加強對新興詐騙技術識別與防制。

郭定緯指出，嘉市美女怎麼這麼積極徵友？一個比一個主動告白？展示多則假交友貼文留言實例，強調詐騙手法常以美女照片配甜言蜜語吸引民眾上鉤，尤其鎖定關鍵字如「嘉義市」、「交友」、「單身聯誼」潛入各大社團，製造大量假帳號騙取聯絡方式。

郭定緯強調，雖警方近期打詐成效顯著，去年11月至今年3月案件與財損金額下降，但4月回升至208件、財損高達5802萬元，顯示詐騙集團手法不斷翻新，打詐行動不可鬆懈。

郭定緯要求警局強化員警詐騙識別教育，主動掌握新興社群平台詐騙模式並及早通報，「不只抓小偷，也要學會抓變臉的AI詐騙」，進化打詐能力，守護市民財產安全。

沈炳信說，4月嘉市詐騙案件提高以網路購物、假投資詐騙占大宗，警局會持續與各單位合作，關注新型詐騙型態防堵詐騙。針對AI詐騙，沈炳信指出，科技技術被模仿普遍，民眾碰到可疑電話、視訊或聲音，可回撥電話確認，現在眼見不一定為憑，很容易偽造，呼籲民眾多存疑多求證。

議員戴寧質詢，近期全國青少年犯罪與校園霸凌案件增加，要求警局、教育處及社會處加強合作，以更主動、系統化的方式守護孩子們的成長環境。她說，孩子們偏差行為，往往來自生活中沒被看見求救訊號。這不只是司法或警政的議題，而是整體社會必須共同面對的課題，除街頭與網路問題，校園霸凌也悄然升高。