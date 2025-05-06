影／飛來橫禍！站在家門口前竟被車撞 駕駛稱吃感冒藥
飛來橫禍！屏東縣潘姓男子站在家門前，竟遭余姓男子駕駛白色汽車當場撞上，潘男骨折受傷，余男稱，他因為吃感冒藥導致精神不佳釀事故，警方現場酒測發現，余男酒測值0.02毫升，未超過法定標準。
警方調查，全案發生在5月3日上午11點多，新埤鄉龍潭路段民宅前發生交通事故，警方趕到場後，發現35歲余男駕駛白色汽車當場撞上在家門口騎樓下站著的28歲的潘男，造成潘男骨折受傷，由救護車送醫治療。
余男則稱，他是因為服用感冒藥導致精神不佳釀成事故，警方現場酒測，酒測值為0.02，未超過法定標準。肇事原因相關責任歸屬，警方後續釐清調查。
另外外傳，余男當天稍晚在新埤鄉箕湖村再次發生事故部分，經查證並無此事，特此澄清。
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