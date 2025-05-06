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影／新店男巷內開車竟離奇翻覆 疑久未開車釀禍驚險畫面曝

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市新店區今天發生離奇翻車意外。24歲吳男上午10時許開車載28歲陳女行經新店區安和路時，疑因許久未開車不慎擦撞右側停在路邊的車輛，吳男車輛當場翻覆，再碰撞左側1輛轎車。吳男及陳女自行脫困，所幸2人僅輕傷，確切肇事原因待查。

新店警方上午10時59分接獲報案，新店區安和路二段發生翻車事故。警方趕抵現場經查，24歲吳姓男子開車沿安和路二段169巷往安民街方向直行時，疑因久未開車一時操作不當，先碰撞右側路邊停放的車輛後隨即翻覆，再碰撞左側路邊的轎車。

救護人員到場時吳男及28歲乘客陳女已自行脫困，吳男額頭撕裂傷拒絕送醫，陳女額頭則有5公分撕裂傷，由救護車送至新店耕莘醫院治療。警方對吳男進行酒測發現並無酒精反應，現場翻覆車輛已拖吊排除恢復交通順暢。警方初步研判為疑似駕駛操作不當而肇事，詳細肇事原因仍待查。

吳男開車不慎撞上路旁車輛翻覆。記者黃子騰／翻攝
吳男開車不慎撞上路旁車輛翻覆。記者黃子騰／翻攝
吳男自行爬出車外僅受輕傷。記者黃子騰／翻攝
吳男自行爬出車外僅受輕傷。記者黃子騰／翻攝
消防人員獲報到場救援。記者黃子騰／翻攝
消防人員獲報到場救援。記者黃子騰／翻攝

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