影／新店男巷內開車竟離奇翻覆 疑久未開車釀禍驚險畫面曝

新北市新店區今天發生離奇翻車意外。24歲吳男上午10時許開車載28歲陳女行經新店區安和路時，疑因許久未開車不慎擦撞右側停在路邊的車輛，吳男車輛當場翻覆，再碰撞左側1輛轎車。吳男及陳女自行脫困，所幸2人僅輕傷，確切肇事原因待查。

新店警方上午10時59分接獲報案，新店區安和路二段發生翻車事故。警方趕抵現場經查，24歲吳姓男子開車沿安和路二段169巷往安民街方向直行時，疑因久未開車一時操作不當，先碰撞右側路邊停放的車輛後隨即翻覆，再碰撞左側路邊的轎車。