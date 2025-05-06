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網路投票衝人氣？台中熟女被詐團冒名借錢 急報案求助

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市劉姓女子3日誤信歹徒以LINE通知「投票衝人氣」，依指示填入認證碼、個資後，遭歹徒冒用帳號，向親友借錢，急得劉女深夜向警方求助，警方也指導劉女恢復帳號方式，取回帳戶控制權，直說「不敢亂點連結填資料了」。

經查，劉姓女子（46歲）在3日收到歹徒假冒的友人傳送LINE訊息，要求劉女協助「投票衝人氣」，她點選連結後，依指示輸入認證碼與個人資料，因此讓歹徒得以登入其帳戶，當晚劉女手機突然湧入大量訊息與電話，親友詢問「真的要用錢嗎」、「我匯款給你」。

劉女才知帳號已被歹徒冒用，趕緊前往第四警分局報案，警方受理後，馬上指導劉女啟動LINE帳號回復程序，協助確認異常登入時間與IP位置，順利取回帳號控制權。

劉女隨即在群組廣播澄清，發訊「剛剛借錢的不是我，千萬別匯款」。

劉女也跟警方坦言，真的是嚇壞了，幸好有警察即時幫忙，還好朋友沒把錢匯出去，不然不知道怎辦。

警方告知劉女，近期LINE帳號盜用案件頻傳，也嚇得她直呼「以後再也不敢亂點連結、亂填資料」。

第四警分局長陳祥麟說，詐騙手法不斷翻新，民眾務必提高警覺，切勿隨意點選來路不明的連結或填寫個人資料，尤其「簡訊認證碼」絕對不可提供給任何人或輸入於非官方網站。一旦發現LINE帳號遭駭，可立即透過LINE官方客服網站申訴回報，避免被利用行騙。

台中市劉姓女子誤信歹徒投票衝人氣的詐騙陷阱，遭歹徒冒用LINE帳號，3日向警方求助。圖／第四警分局提供
台中市劉姓女子誤信歹徒投票衝人氣的詐騙陷阱，遭歹徒冒用LINE帳號，3日向警方求助。圖／第四警分局提供
台中市劉姓女子誤信歹徒投票衝人氣的詐騙陷阱，遭歹徒冒用LINE帳號，3日向警方求助。圖／第四警分局提供
台中市劉姓女子誤信歹徒投票衝人氣的詐騙陷阱，遭歹徒冒用LINE帳號，3日向警方求助。圖／第四警分局提供

LINE 借錢 投票

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